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Общество | Губернатор рассказал о причинах суицидов пензенских подростков

31.10.2019|10:37
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В четверг, 31 октября, в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию, касающуюся подростковой преступности, детских самоубийств, педагогически несостоятельных семей.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, оперативная обстановка в регионе остается очень сложной.

«В 2019 году в регионе 163 подростка совершили преступления. Это тревожная статистика. Не в лучшую сторону отличились Белинский, Колышлейский, Лунинский, Пензенский районы, а больше всего - областной центр», - констатировал Иван Белозерцев.

Он отметил, что наибольшее количество правонарушений (83%) - это кражи чужого имущества и продуктов питания. На такие преступления идут в основном дети из неблагополучных семей. Регистрируются и рецидивы (12%).

Что касается подростковых суицидов, то в 2019 году их зарегистрировано уже семь. Попыток было больше - 17.

«Самые разные причины: от несчастной любви и проблем с учебой до конфликтов с родителями», - пояснил губернатор.

По его словам, прямого влияния интернет-сообществ на трагические события не выявлено, но многие из погибших состояли в сомнительных группах, на их страницах в соцсетях были песни с деструктивным содержанием.

«В этом году на детский телефон доверия поступило 3 854 звонка от детей и взрослых. Дети звонили в основном по конфликтам со сверстниками, родители - по конфликтам в семье», - рассказал Иван Белозерцев.

В заключение он подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы на местах и сглаживать углы: необходимо сигнализировать в правоохранительные и надзорные органы о каждом конкретном случае, работать с подростками адресно.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|31.10.2019 10:47|

Условия жизни в стране, отсутствие перспектив, в том числе показуха, вранье-вот главные причины суицидов!

Гость|31.10.2019 10:54|

А ты сделай кружки БЕСПЛАТНЫЕ И не будут суицидов а ИВАН?

Гость|31.10.2019 10:57|

Телефон и Интернет - для ребенка ВРЕД!

Гость|31.10.2019 11:01|

penzainform.ru писал(a):

В заключение он подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы на местах и сглаживать углы: необходимо сигнализировать в правоохранительные и надзорные органы о каждом конкретном случае, работать с подростками адресно.
Кароче,опять очередной набор красивых слов для универсальной речи.Подчеркнул,выразил уверенность-недовольство,обратил внимание, делигировал,комплексно,адресно,систематически,пилотный проект. и тдитп

Гость|31.10.2019 11:02|

У нас, к сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, есть и у нас, которые не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Ложную информацию загоняют сюда, как они находят телефоны? Вбрасывают, народ взрывается

Гость|31.10.2019 11:19|

Нужно создавать рабочие места с дойстойной зарплатой для родителей подростков, чтобы в семьях были средства на одежду, обувь, нормальное питание. И чтобы кружки и секции для детей были бесплатными!!!

Гость|31.10.2019 11:21|

Экономика в минусе, ростет преступность, самоубийства. Так и будет пока экономика не наладится.

Гость|31.10.2019 11:21|

Гость писал(a):

Нужно создавать рабочие места с дойстойной зарплатой для родителей подростков, чтобы в семьях были средства на одежду, обувь, нормальное питание. И чтобы кружки и секции для детей были бесплатными!!!
Читайте Иван Александрович что народ пишет!!!!

Гость|31.10.2019 11:21|

Гость писал(a):

У нас, к сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, есть и у нас, которые не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Ложную информацию загоняют сюда, как они находят телефоны? Вбрасывают, народ взрывается
Ну и чо вы стебетесь? Универсальный набор слов для любой ситуации. Молодец Иван Александрович, что сам придумал такое, утер нос Остапу Бендеру с его универсальным набором из "Золотого теленка".

Гость|31.10.2019 11:21|

Гость писал(a):

Нужно создавать рабочие места с дойстойной зарплатой для родителей подростков, чтобы в семьях были средства на одежду, обувь, нормальное питание. И чтобы кружки и секции для детей были бесплатными!!!
Зачем?

Гость|31.10.2019 11:22|

Гость писал(a):

А ты сделай кружки БЕСПЛАТНЫЕ И не будут суицидов а ИВАН?
Да нет тут никакой связи! Эхсперт диванный, лучше почитай о причинах и условиях совершения суицидов, в том числе подростками.

Гость|31.10.2019 11:31|

Гость писал(a):

Нужно создавать рабочие места с дойстойной зарплатой для родителей подростков, чтобы в семьях были средства на одежду, обувь, нормальное питание. И чтобы кружки и секции для детей были бесплатными!!!
Швейцария занимает одно из первых мест среди европейских стран по самоубийствам среди швейцарской молодежи

10 сентября был объявлен национальным Днем борьбы с самоубийствами. По этому печальному показателю Швейцария занимает одно из первых мест среди европейских стран.

Гость|31.10.2019 11:50|

Гость писал(a):

Нужно создавать рабочие места с дойстойной зарплатой для родителей подростков, чтобы в семьях были средства на одежду, обувь, нормальное питание. И чтобы кружки и секции для детей были бесплатными!!!

Читайте Иван Александрович что народ пишет!!!!

Им некогда то кораблики пускают, то ёлочки наряжают, то спектакли разыгрывают про выборы

Гость|31.10.2019 11:54|

Служба психологов в области не работает по причине саботажа администрации на местах. Срезают зарплату психологам, кабинеты не оборудуют как положено, и психологи выполняют обычную офисную работу на побегушках у начальства.

Гость|31.10.2019 11:57|

Рано или поздно Иван узнает телефоны.

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