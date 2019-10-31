31.10.2019 | 10:37

В четверг, 31 октября, в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию, касающуюся подростковой преступности, детских самоубийств, педагогически несостоятельных семей.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, оперативная обстановка в регионе остается очень сложной.

«В 2019 году в регионе 163 подростка совершили преступления. Это тревожная статистика. Не в лучшую сторону отличились Белинский, Колышлейский, Лунинский, Пензенский районы, а больше всего - областной центр», - констатировал Иван Белозерцев.

Он отметил, что наибольшее количество правонарушений (83%) - это кражи чужого имущества и продуктов питания. На такие преступления идут в основном дети из неблагополучных семей. Регистрируются и рецидивы (12%).

Что касается подростковых суицидов, то в 2019 году их зарегистрировано уже семь. Попыток было больше - 17.

«Самые разные причины: от несчастной любви и проблем с учебой до конфликтов с родителями», - пояснил губернатор.

По его словам, прямого влияния интернет-сообществ на трагические события не выявлено, но многие из погибших состояли в сомнительных группах, на их страницах в соцсетях были песни с деструктивным содержанием.

«В этом году на детский телефон доверия поступило 3 854 звонка от детей и взрослых. Дети звонили в основном по конфликтам со сверстниками, родители - по конфликтам в семье», - рассказал Иван Белозерцев.

В заключение он подчеркнул, что нельзя замалчивать проблемы на местах и сглаживать углы: необходимо сигнализировать в правоохранительные и надзорные органы о каждом конкретном случае, работать с подростками адресно.