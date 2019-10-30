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Общество | Юными живодерами из Пензенского района занялась полиция

30.10.2019|10:22
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ОМВД России по Пензенскому району организовало проверку по факту жестокого обращения с животными. Поводом послужил ролик, на котором запечатлено, как в селе Надеждино двое подростков издеваются над рыжим котенком.

Видео появилось в социальный сети «ВКонтакте» 25 октября и вызвало у аудитории негодование. Выложившая ссылку на него пользовательница обратилась к сообществу с просьбой не оставлять безнаказанным этот поступок. Подростков, запечатленных на кадрах, она назвала живодерами и выродками.

«Мир погряз в крови, наказания за это никто не получает. Родители таких детей находят варианты или связи, чтобы избежать наказания своим детям. Этим поощряя их поведение! Дальше только хуже, друзья, в наше время страшно отпустить собаку с поводка и ребенка погулять во двор. Что будет дальше!?» - высказалась женщина.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник — фото vk.com/savelife58
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Гость|30.10.2019 10:49|

пусть начнут с Родителей

Гость|30.10.2019 11:26|

Семью надо проверять

Гость|30.10.2019 11:32|

На кол посадить!

Гость|30.10.2019 11:46|

Может вырасти маньяк. Надо по любому принимать меры. Многие двинутые с этого начинали.

Гость|30.10.2019 11:53|

Отругать надо, в детстве многие не пойми чем занимаются..., с возрастом поумнеют! Но вообще не хорошо это конечно!

Гость|30.10.2019 11:57|

penzainform.ru писал(a):

в наше время страшно отпустить собаку с поводка
А вот за это нужно безбожно штрафовать,а всё то что бегает без поводка и намордника тут же утилизировать на месте !

Гость|30.10.2019 12:57|

Они должны быть примерно наказаны. Их родители тоже. Почти все садисты и маньяки начинали с живодёрства. Начинали со зверей. Этих уродов нужно останавливать, пока не поздно. Наказать надо так, чтобы больше им не захотелось даже думать о таких вещах.

Гость|30.10.2019 13:01|

отправить тваренышей на малолетку и определить место у параши

Гость|30.10.2019 13:03|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
в наше время страшно отпустить собаку с поводка
А вот за это нужно безбожно штрафовать,а всё то что бегает без поводка и намордника тут же утилизировать на месте !
+498753

Гость|30.10.2019 13:04|

В Пензенской области есть Правила содержания домашних животных?

Имя: Гость
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