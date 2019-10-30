30.10.2019 | 10:22

ОМВД России по Пензенскому району организовало проверку по факту жестокого обращения с животными. Поводом послужил ролик, на котором запечатлено, как в селе Надеждино двое подростков издеваются над рыжим котенком.

Видео появилось в социальный сети «ВКонтакте» 25 октября и вызвало у аудитории негодование. Выложившая ссылку на него пользовательница обратилась к сообществу с просьбой не оставлять безнаказанным этот поступок. Подростков, запечатленных на кадрах, она назвала живодерами и выродками.

«Мир погряз в крови, наказания за это никто не получает. Родители таких детей находят варианты или связи, чтобы избежать наказания своим детям. Этим поощряя их поведение! Дальше только хуже, друзья, в наше время страшно отпустить собаку с поводка и ребенка погулять во двор. Что будет дальше!?» - высказалась женщина.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.