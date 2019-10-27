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Из жизни | Соцсети: Двое подростков из Пензенского района прослыли живодерами

27.10.2019|13:12
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Пользователи соцсети «ВКонтакте» обсуждают поступок двух подростков из села Надеждино Пензенского района. Видео того, как малолетки издеваются над котенком, появилось в интернете в пятницу, 25 октября, и потрясло пользователей.

В ролике, на данный момент удаленном, запечатлено, как один из подростков, будто мяч, пинает рыжего котенка. Слышен вопрос за кадром: «Он сдох?» Затем оба подростка находят животное и вытаскивают его из травы. Оно пищит и цепляется когтями за землю. Однако спастись от человеческой жестокости не удается, и малыша пинают во второй раз.

«Посмотрев это видео, я поседела. Слабонервным не смотреть», - написала пользовательница соцсети «ВКонтакте» в своем обращении к детям и родителям.

Женщина называет издевавшихся над котенком живодерами и выродками.

«Это мое субъективное мнение, но я почти уверена, что родители этих детей ничуть не лучше, не раз нарушали закон и подвергали окружающих страданиям. Ладно родители, может пьют, может с головой проблемы. Куда смотрят правоохранительные органы? Директор школы? Психологи в школе есть? Хоть кто-то проверял этих детей на адекватность? Нет», - высказалась она.

Мнение женщины поддержали все комментаторы, очень многие не сдерживались в словах и выводах, а видеоматериал посоветовали передать правоохранителям.

«Если не будет заявлений от заинтересованных лиц, все это останется без последствий. Любой местный житель может сходить с этим видео к инспектору ПДН и написать заявление. Состав 245 статьи здесь имеется, хулиганские побуждения, причем с фиксацией на видео. Уголовного наказания не будет, но нервы садисту и его родителям можно очень хорошо попортить. И штраф точно будет. А также учет в ПДН», «Кроме полиции, семью должны проверить органы опеки. Детей ставить на психиатрический учет и на учет в детской комнате милиции. Информацию нужно по местным пабликам еще распространить», - добавили они.

Чтобы не оставить подростков безнаказанными, автор поста создала петицию на сайте change.org.

«Мир погряз в крови, наказания за это никто не получает. Родители таких детей находят варианты или связи, чтобы избежать наказания своим детям. Этим поощряя их поведение! Дальше только хуже, друзья, в наше время страшно отпустить собаку с поводка и ребенка погулять во двор. Что будет дальше!?» - такими словами закончила свое обращение женщина.

Источник — фото vk.com/savelife58
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