29.10.2019 | 18:19

В Пензе юноши и девушки из десятка российских регионов и ряда стран пытались освоить простейшие фразы на пока еще не знакомых языках.

Изучали русско-марийский разговорник.

Гордились и особенностями национальной кухни. Дмитрий Кротов привез из родного села настоящий деликатес.

«Это ржаной хлеб, он сделан в печи. Чтобы его сделать, необходимо 2,5 дня, потому что два дня делается закваска и только потом кладется в печку», - рассказал студент.

Таковы лишь несколько моментов межкультурного форума, который проводится в аграрном университете. Он называется «Границы моего языка - границы моей вселенной».

«Исторически Россия развивалась таким образом, что происходило взаимодействие культур разных народов. Никогда не было анклавов, никогда народы не замыкали друг в друга, и такое взаимодействие мы должны продолжать», - отметил ректор пензенского аграрного университета Олег Кухарев.

Организовать мероприятие удалось благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи и полученному вузом гранту.

«Данный форум направлен на то, чтобы через носителя языка узнать или познать культуру других народов», - сообщил организатор форума Ильдар Мавлюдов.

Иса Шрим из Ливана учит русский больше четырех лет. Юноша уверен, что чем лучше на нем говорит, тем прозрачнее становится грань между ним, жителем Бейрута, и россиянами.

«Есть много друзей - русских и иностранцев, - и все хорошо», - поделился он.

На форум пригласили студентов, ученых, писателей, музыкантов, среди экспертов - ведущая рубрики «Ликбез» на 11 канале Наталья Куприянова. В программе мероприятия - интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии, творческие встречи и многое другое.

Оно завершится 1 ноября.