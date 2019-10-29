В Пензе юноши и девушки из десятка российских регионов и ряда стран пытались освоить простейшие фразы на пока еще не знакомых языках.
Изучали русско-марийский разговорник.
Гордились и особенностями национальной кухни. Дмитрий Кротов привез из родного села настоящий деликатес.
«Это ржаной хлеб, он сделан в печи. Чтобы его сделать, необходимо 2,5 дня, потому что два дня делается закваска и только потом кладется в печку», - рассказал студент.
Таковы лишь несколько моментов межкультурного форума, который проводится в аграрном университете. Он называется «Границы моего языка - границы моей вселенной».
«Исторически Россия развивалась таким образом, что происходило взаимодействие культур разных народов. Никогда не было анклавов, никогда народы не замыкали друг в друга, и такое взаимодействие мы должны продолжать», - отметил ректор пензенского аграрного университета Олег Кухарев.
Организовать мероприятие удалось благодаря поддержке Федерального агентства по делам молодежи и полученному вузом гранту.
«Данный форум направлен на то, чтобы через носителя языка узнать или познать культуру других народов», - сообщил организатор форума Ильдар Мавлюдов.
Иса Шрим из Ливана учит русский больше четырех лет. Юноша уверен, что чем лучше на нем говорит, тем прозрачнее становится грань между ним, жителем Бейрута, и россиянами.
«Есть много друзей - русских и иностранцев, - и все хорошо», - поделился он.
На форум пригласили студентов, ученых, писателей, музыкантов, среди экспертов - ведущая рубрики «Ликбез» на 11 канале Наталья Куприянова. В программе мероприятия - интеллектуальные игры, мастер-классы, экскурсии, творческие встречи и многое другое.
Оно завершится 1 ноября.