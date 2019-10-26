26.10.2019 | 16:24

В любви и согласии прошагали по жизни Анатолий и Тамара Люкшины до полувекового рубежа своего брака. Золотую свадьбу супруги отметили в отделе ЗАГС Ленинского района. На праздник невеста примерила фату, которую бережно хранила все 50 лет.

Тамара Константиновна родом из Белинского района, Анатолий Васильевич - из Городищенского. Юбиляр работал в сфере строительства, его супруга трудилась на разных пензенских заводах. Общий трудовой стаж составил больше 90 лет. Вырастили сына, сейчас воспитывают двух внуков, о секрете семейного счастья говорят просто.

«Надо любить, доверять, не обижаться, а если есть обида, то прощать», - рассказала Тамара Люкшина.

«Самым основным я считал дружеские отношения, а когда родился ребенок, детское счастье стало сближать», - добавил Анатолий Люкшин.

В Ленинском районе Пензы живут 123 супружеские пары, которые находятся в браке 50 лет и более.