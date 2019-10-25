25.10.2019 | 14:27

Прокуратура Пензенского района выявила пять мест, где росла дикорастущая конопля.

Самое большое количество наркосодержащих растений - 134 - выросло возле деревни Ольшанки. 48 кустов было найдено в лесополосе возле села Загоскино, 38 - в Ардыме. В селе Серп и Молот прокуроры нашли пять конопляных побегов.

Кроме того, крупный участок - 300 квадратных метров - обнаружился в селе Варыпаево.

«Главам администраций сельсоветов были внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств. Очаги прорастания конопли уничтожены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что дикую коноплю ликвидировали в селе Николаевка Иссинского района и возле станции Пенза-III. Кроме того, в июле в Кузнецке во время рейда было уничтожено 300 квадратных метров зарослей конопли на берегу реки Труев.