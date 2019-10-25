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Общество | В Пензенском районе уничтожены очаги произрастания дикой конопли

25.10.2019|14:27
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Прокуратура Пензенского района выявила пять мест, где росла дикорастущая конопля.

Самое большое количество наркосодержащих растений - 134 - выросло возле деревни Ольшанки. 48 кустов было найдено в лесополосе возле села Загоскино, 38 - в Ардыме. В селе Серп и Молот прокуроры нашли пять конопляных побегов.

Кроме того, крупный участок - 300 квадратных метров - обнаружился в селе Варыпаево.

«Главам администраций сельсоветов были внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств. Очаги прорастания конопли уничтожены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось, что дикую коноплю ликвидировали в селе Николаевка Иссинского района и возле станции Пенза-III. Кроме того, в июле в Кузнецке во время рейда было уничтожено 300 квадратных метров зарослей конопли на берегу реки Труев.

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Гость|25.10.2019 14:41|

Дикая конопля легко приручается. И дает полезное масло, принося доход производителю и бюджету.

Гость|25.10.2019 14:54|

penzainform.ru писал(a):

- 134 - выросло возле деревни Ольшанки. 48 кустов было найдено в лесополосе возле села Загоскино, 38 - в Ардыме.
Есть такая профессия - кусты считать!

Гость|25.10.2019 15:08|

Гость писал(a):

Есть такая профессия - кусты считать!
Нам, кусточётам, тяжелее приходится, чем тем, кто звезды пересчитывает. Мы все в терниях да репьях, с клещами.

Гость|25.10.2019 15:29|

Гость писал(a):

Мы все в терниях да репьях, с клещами.
Крепитесь. И воздастся. Куст ещё не заговорил?

Гость|25.10.2019 15:32|

penzainform.ru писал(a):

В селе Серп и Молот прокуроры нашли пять конопляных побегов.
Шедеврально! Фото есть?

Гость|25.10.2019 15:41|

Да липа это все

Имя: Гость
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