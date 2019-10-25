25.10.2019 | 09:36

Проверка, проведенная в гимназии № 53 в Пензе, выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учеников.

«Суточные пробы пищи хранились в посуде без маркировки (без даты), а также в объеме менее 100 г. Имелись нарушения технологии приготовления мяса птицы: после порционирования оно не подвергалось вторичной термической обработке (кипячению в бульоне). Установлено нарушение рецептуры приготавливаемых блюд», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Услуги по приготовлению блюд для учеников гимназии № 53 оказывает индивидуальный предприниматель. По результатам проверки в отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»).

«Постановлением Управления Роспотребнадзора по Пензенской области предприниматель оштрафован на 3 тыс. рублей», - уточнила Светлана Артамонова.

Кроме того, прокурор района внес директору гимназии представление об устранении нарушения. Оно находится на рассмотрении.