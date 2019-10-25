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Общество | Учеников гимназии № 53 в Пензе кормили с нарушениями

25.10.2019|09:36
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Проверка, проведенная в гимназии № 53 в Пензе, выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учеников.

«Суточные пробы пищи хранились в посуде без маркировки (без даты), а также в объеме менее 100 г. Имелись нарушения технологии приготовления мяса птицы: после порционирования оно не подвергалось вторичной термической обработке (кипячению в бульоне). Установлено нарушение рецептуры приготавливаемых блюд», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Услуги по приготовлению блюд для учеников гимназии № 53 оказывает индивидуальный предприниматель. По результатам проверки в отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»).

«Постановлением Управления Роспотребнадзора по Пензенской области предприниматель оштрафован на 3 тыс. рублей», - уточнила Светлана Артамонова.

Кроме того, прокурор района внес директору гимназии представление об устранении нарушения. Оно находится на рассмотрении.

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Гость|25.10.2019 10:06|

Да ели они с нарушениями

Гость|25.10.2019 10:08|

Лишь бы стул не был с нарушениями.

Гость|25.10.2019 10:11|

Обалдеть! У меня ребенок там учится, кормят действительно ужасно.

Гость|25.10.2019 10:25|

Гимназия !!! Тьфу , деревня - да вы даже теперь до церковно-приходской не дотягиваете

Гость|25.10.2019 10:27|

Гость писал(a):

У меня ребенок там учится, кормят действительно ужасно.
Я бы его хлыснул!

Гость|25.10.2019 10:51|

penzainform.ru писал(a):

предприниматель оштрафован на 3 тыс. рублей»
Мощно! А чего не на 3 рубля? Вот если с каждой школы по 3 тыс штрафа, то тогда может и задумается.Кормят-то везде с нарушениями.

Гость|25.10.2019 11:00|

А директора гимназии САН уволили за то, что в порции салата из капусты не хватало 15 грамм. А здесь все хорошо.

Гость|25.10.2019 11:27|

15г. сырой капусты- это полчайной ложки что ли?

Имя: Гость
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