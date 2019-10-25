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Общество | Пензенцы смотрят Wink от «Ростелекома» на десятках тысяч устройств

25.10.2019|15:28
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Жители Пензенской области установили приложение Wink от «Ростелекома» на 20 000 устройств. Сервис позволяет смотреть более 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов от ведущих мировых студий на смартфоне, планшете, Smart TV и стационарном компьютере под одной учетной записью.

Смотреть Wink пензенцы предпочитают на умных телевизорах. Большая часть загрузок приходится на Smart TV, остальное - на смартфоны и планшеты с операционными системами Android и iOS. Ежемесячно количество девайсов с установленным Wink увеличивается более чем на 500.

Сервис дает зрителям возможность управлять телевизионной трансляцией: пропускать рекламные блоки, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь также может скачать на устройство понравившийся фильм или сериал, чтобы потом обращаться к нему без подключения к интернету, в режиме офлайн.

«Сервис Wink - отличная возможность смотреть любимые передачи и фильмы там, где удобно: дома на экране телевизора, в общественном транспорте, в длительной командировке или на отдыхе. При просмотре Wink для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» трафик не расходуется», - рассказал директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Бельков.

Пользователям мультимедийной платформы доступны телеканалы в формате 4К: UltraHDCinema, Eurosport 4К, InsightUHD, Russian Extreme Ultra. На эксклюзивной основе зрители сервиса могут смотреть круглосуточный канал UFCTV, посвященный смешанным единоборствам.

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