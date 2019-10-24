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Общество | В Пензе планируют восстановить завод имени Фрунзе

24.10.2019|17:06
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Все старые надписи еще на месте, новых вывесок с названием предприятия нет, но уже очевидно: территория ЗИФа оживает - работает техника, слышен строительный шум. Еще один признак второго рождения - планируют восстановить здание заводоуправления на улице Ленина. Это памятник регионального значения.

«Возведено оно было в самом начале XX века, по стилю это скорее неоклассицизм», - рассказала декан историко-филологического факультета пединститута ПГУ Ольга Сухова.

В настоящее время территория ЗИФа перешла к другому собственнику.

Вячеслав Максимов трудится дворником, а раньше около 30 лет проработал на заводе имени Фрунзе. По его словам, чтобы бы здесь ни начали выпускать, лишь бы цеха не стояли заброшенными.

«Говорили, что завод будет строить вагоны или что-то наподобие», - отметил он.

Когда-то ЗИФом регион гордился, предприятие под разными названиями просуществовало около сотни лет. История завода началась в 1915-м с производства взрывателей для гранат. Потом здесь работали на оборонку, делали велосипеды, часы.

«Это самая передовая технологическая площадка, начиная буквально с периода Первой мировой войны, потому что в свое время это был трубочный завод, и дальше. То есть фактически город рос вокруг ЗИФа», - добавила Ольга Сухова.

Впоследствии завод потерпел финансовый крах, производство велосипедов остановилось в середине нулевых. Пришло время митингов рабочих, которым не платили деньги.

«Мы не получали зарплату год! На нас внимания никто не обращал, никому мы были не нужны. Целый год! Только нам дали заработать, мы и в выходные остаемся работать, и вдруг - все, прекратили, арестовывают!» - заявляла одна из работниц предприятия.

Дочерние предприятия какое-то время здесь еще работали. Заброшенные корпуса разрушались. Несколько лет назад область восстановила один памятник регионального значения, тоже входивший в комплекс ЗИФа, - здание школы ФЗУ, где с 2013 года расположен бизнес-инкубатор «Паршин».

Но на территории бывшего завода имени Фрунзе есть еще интересные полуразрушенные объекты, например музей, в котором уже не осталось экспонатов.

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Гость|24.10.2019 18:55|

А почетный будет ленточку перерезать и, результат труда другого человека, себе в заслуги записывать?

Гость|24.10.2019 19:07|

Дождемся ли Нюрнбернского процесса над ворами и кровососами?

Гость|24.10.2019 19:08|

Торговый комплекс

Гость|24.10.2019 19:14|

А космодром у нас построить не обещают? Чего уж там. Если врать - то ни в чем себе не отказывать.

Гость|24.10.2019 19:18|

Содержание заголовка и статья не соответствуют друг другу. Нигде нет даже намека на восстановление машиностроительного производства.

Гость|24.10.2019 19:22|

Гость писал(a):

Содержание заголовка и статья не соответствуют друг другу. Нигде нет даже намека на восстановление машиностроительного
А ЗиФ был машиностроительнй?

Кстати, разуй окуляры:

penzainform.ru писал(a):

«Говорили, что завод будет строить вагоны или что-то наподобие», - отметил он.

Гость|24.10.2019 19:22|

Чего? Территория давно продана в частные руки. Я даже знаю кому

Гость|24.10.2019 19:23|

Гость писал(a):

Чего? Территория давно продана в частные руки.
И что с того? Перепродать легко или сдать в аренду на 100 лет.

Гость|24.10.2019 19:24|

Гость писал(a):

Кстати, разуй окуляры:
Эт на заборе тоже написано... Бабушка подошла, потрогала - оказалось, что это сук.

Гость|24.10.2019 19:28|

Баня там будет.

Гость|24.10.2019 19:34|

Гость писал(a):

Содержание заголовка и статья не соответствуют друг другу. Нигде нет даже намека на восстановление машиностроительного производства.
Лапшу на уши вешают.

Гость|24.10.2019 19:36|

Гость писал(a):

Эт на заборе тоже написано...
Ниче, за намёк сойдёт, ткнём дурака как котенка:

Гость писал(a):

Нигде нет даже намека на восстановление машиностроительного

Гость|24.10.2019 19:37|

Гость писал(a):

даже намека на восстановление машиностроительного
- А ЗиФ был машиностроительный?

Гость|24.10.2019 19:47|

Гость писал(a):

Баня там будет.
С блекджеком и шлондрами?

Гость|24.10.2019 19:58|

Гость писал(a):

- А ЗиФ был машиностроительный?
ЗиФ был трубочный завод. Делать умел мало что, трубки-заготовки развальцовывать, завальцовывать, подрезать, запрессовывать. И всё. Но в очень больших количествах.

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