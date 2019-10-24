24.10.2019 | 17:06

Все старые надписи еще на месте, новых вывесок с названием предприятия нет, но уже очевидно: территория ЗИФа оживает - работает техника, слышен строительный шум. Еще один признак второго рождения - планируют восстановить здание заводоуправления на улице Ленина. Это памятник регионального значения.

«Возведено оно было в самом начале XX века, по стилю это скорее неоклассицизм», - рассказала декан историко-филологического факультета пединститута ПГУ Ольга Сухова.

В настоящее время территория ЗИФа перешла к другому собственнику.

Вячеслав Максимов трудится дворником, а раньше около 30 лет проработал на заводе имени Фрунзе. По его словам, чтобы бы здесь ни начали выпускать, лишь бы цеха не стояли заброшенными.

«Говорили, что завод будет строить вагоны или что-то наподобие», - отметил он.

Когда-то ЗИФом регион гордился, предприятие под разными названиями просуществовало около сотни лет. История завода началась в 1915-м с производства взрывателей для гранат. Потом здесь работали на оборонку, делали велосипеды, часы.

«Это самая передовая технологическая площадка, начиная буквально с периода Первой мировой войны, потому что в свое время это был трубочный завод, и дальше. То есть фактически город рос вокруг ЗИФа», - добавила Ольга Сухова.

Впоследствии завод потерпел финансовый крах, производство велосипедов остановилось в середине нулевых. Пришло время митингов рабочих, которым не платили деньги.

«Мы не получали зарплату год! На нас внимания никто не обращал, никому мы были не нужны. Целый год! Только нам дали заработать, мы и в выходные остаемся работать, и вдруг - все, прекратили, арестовывают!» - заявляла одна из работниц предприятия.

Дочерние предприятия какое-то время здесь еще работали. Заброшенные корпуса разрушались. Несколько лет назад область восстановила один памятник регионального значения, тоже входивший в комплекс ЗИФа, - здание школы ФЗУ, где с 2013 года расположен бизнес-инкубатор «Паршин».

Но на территории бывшего завода имени Фрунзе есть еще интересные полуразрушенные объекты, например музей, в котором уже не осталось экспонатов.