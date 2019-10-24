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Общество | Потерявшая при родах ребенка пензячка отсудила у больницы полмиллиона

24.10.2019|11:06
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35-летняя пензячка, потерявшая при родах ребенка, выиграла иск к областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова.

Женщина поступила в апреле 2018 года на 37-й неделе беременности с диагнозом «преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии». Через несколько дней ей провели кесарево сечение, но ребенок родился без признаков жизни.

Патологоанатомическое вскрытие показало, что плод был доношенным, никакими заболеваниями не страдал, патологии в его развитии отсутствовали.

Министерство здравоохранения Пензенской области проверило деятельность акушера-гинеколога, под наблюдением которого находилась роженица. Судебно-медицинская экспертиза выявила дефекты оказанных медицинских услуг, которые не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода беременности.

Потерявшая ребенка женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Представитель ответчика иск не признал: по его мнению, причинно-следственная связь между выявленными недостатками в оказании роженице медицинской помощи и смертью ребенка отсутствует.

«Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск женщины. С больницы взыскана компенсация морального вреда за некачественное оказание медицинских услуг в размере 70 тысяч рублей и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования истицы в сумме 35 тысяч», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Не согласившись с решением, истица подала апелляционную жалобу. В итоге сумма компенсации морального вреда увеличилась до 350 тысяч рублей, штрафа - до 175 тысяч.

«По мнению коллегии по гражданским делам, суд первой инстанции не в полной мере принял во внимание наличие множественных дефектов оказания медицинской помощи, недооценку ответчиком клинического состояния беременной, его тяжести, индивидуальные особенности истицы, степень причинения ей нравственных страданий, а также принципы разумности и справедливости», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Решение вступило в законную силу.

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Гость|24.10.2019 11:19|

вот ей и материнский капитал!

Гость|24.10.2019 11:23|

В Пензе почти всех кесарят с какой целью?Бывают экстренные случаи не спорю!Дочь прокесарили в 2017 г.-то ошибочно роды чуть не стали вызывать,то решили,что сама родит-потом передумали решили кесарить!Ночью у нее начались схватки-врач ей говорит-иди спи у тебя на утро кесаиево назначено!Что за отношение?Лучше нужно относится к своим должностным обязанностям!

Гость|24.10.2019 11:32|

Часто благодаря КС спасабт жизнь матери и ребенка. В этом случае как я поняла ребенок уюе был мертв в утробе матери.

Гость|24.10.2019 11:52|

Не пойму,а в чем вина больницы?

Конечно,это- большое горе потерять ребенка,но,если нет причинно-следственной связи,в чем больница виновата?

Гость|24.10.2019 12:08|

Тут все комментаторы такие не разумные или как?!! При повышенном артериальном давлении на последних месяцах (неделях) беременности обязаны были положить на сохранение в больницу и тщательно следить за здоровьем роженицы! Прослушивать ребенка! Делать анализы! При их ухудшинии (читай-угрозы жизни ребенку) - экстренно делать кесарево! Вывод экспертизы о том, что ребенок был без патологий и доношен, говорит о том, что умер он возможно перед или за день-два до назначенного врачами кесарева! Явная ошибка, неграмотность и халатность! Это кошмар. Сил пережить это все несчастной матери...

Гость|24.10.2019 12:10|

Кесарево видимо надо было делать в день поступления, а не ждать когда ребенок в мучениях умрет! Полная неграмотность врачей!

Гость|24.10.2019 12:15|

А женщина вообще знала что такое преэклапсия. От этого вообще то и смерть в утробе может быть и ребенок родившись может умереть. И от этого ни кто не застрахован

Имя: Гость
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