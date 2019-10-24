24.10.2019 | 11:06

35-летняя пензячка, потерявшая при родах ребенка, выиграла иск к областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова.

Женщина поступила в апреле 2018 года на 37-й неделе беременности с диагнозом «преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии». Через несколько дней ей провели кесарево сечение, но ребенок родился без признаков жизни.

Патологоанатомическое вскрытие показало, что плод был доношенным, никакими заболеваниями не страдал, патологии в его развитии отсутствовали.

Министерство здравоохранения Пензенской области проверило деятельность акушера-гинеколога, под наблюдением которого находилась роженица. Судебно-медицинская экспертиза выявила дефекты оказанных медицинских услуг, которые не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода беременности.

Потерявшая ребенка женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Представитель ответчика иск не признал: по его мнению, причинно-следственная связь между выявленными недостатками в оказании роженице медицинской помощи и смертью ребенка отсутствует.

«Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск женщины. С больницы взыскана компенсация морального вреда за некачественное оказание медицинских услуг в размере 70 тысяч рублей и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования истицы в сумме 35 тысяч», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Не согласившись с решением, истица подала апелляционную жалобу. В итоге сумма компенсации морального вреда увеличилась до 350 тысяч рублей, штрафа - до 175 тысяч.

«По мнению коллегии по гражданским делам, суд первой инстанции не в полной мере принял во внимание наличие множественных дефектов оказания медицинской помощи, недооценку ответчиком клинического состояния беременной, его тяжести, индивидуальные особенности истицы, степень причинения ей нравственных страданий, а также принципы разумности и справедливости», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Решение вступило в законную силу.