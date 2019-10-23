23.10.2019 | 08:50

В Заречном лось вновь вышел к людям. Фотографию животного, стоящего на газоне, один из жителей закрытого города разместил в группе в соцсети «ВКонтакте».

Снимок был опубликован в ночь с 22 на 23 октября. По словам молодого человека, он сделан у школы № 226.

«Аккуратнее», - предостерег других интернет-пользователей зареченец.

«Рога шикарные», - прокомментировала фото еще одна участница группы.

Подобные случаи для Заречного стали привычными. В начале октября лось напал на скульптуру, установленную на улице Заречной, приняв ее за соперника.

А в августе жителей закрытого города специально предупреждали, что у животных начался брачный период.

«Во время гона лоси чаще выходят в городскую черту, становятся агрессивными и крайне опасными. Нельзя подходить к животному, пытаться контактировать с ним. Если же лось надвигается на вас, не пытайтесь убежать, а сойдите с его пути, скройтесь за какой-нибудь преградой (к примеру, за деревом), чтобы он потерял вас из виду», - обратились к зареченцам в администрации города.