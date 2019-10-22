22.10.2019 | 18:12

Считанные дни остались до финала месячника по благоустройству, но уже сейчас в управлении ЖКХ могут подвести предварительные итоги.

Почти 30 тысяч жителей Пензы добровольно вышли на уборку областного центра и очистили от мусора почти полмиллиона квадратных метров. В каждом районе высадили по 300 деревьев.

«У нас был проведен общегородской субботник, неравнодушные жители Пензы пришли и туда, куда мы предлагали, и на свои придомовые территории. В рамках проведения санитарных пятниц мы также призываем жителей, но участвуют в основном муниципальные служащие, муниципальные организации. За каждой организацией закрепляется определенный участок через районную администрацию», - отметил начальник УЖКХ г. Пензы Александр Утин.

Стараются охватить и заброшенные уголки, хотя их еще очень много в Пензе и за один месяц усиленного благоустройства везде убрать сложно. Зато все вывезли без затрат.

«Когда мы выпускали постановление о проведении месячника по благоустройству, одним из его пунктов значился прием собранного мусора специализированной организацией, чтобы вывезти его на городской полигон по отметкам районных администраций», - добавил Александр Утин.

25 до верху нагруженных КамАЗов доставили бытовые отходы на городскую свалку. Сколько еще отвезут за четыре оставшихся до окончания месячника дня, зависит от активности жителей и организаций города.