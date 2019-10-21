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Общество | Пропавшая Тамара Башкина может находиться на дачах в Каланче

21.10.2019|12:33
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В Пензе продолжаются поиски 82-летней Тамары Владимировны Башкиной (Хальченко). Пенсионерку ищут родственники, полиция и волонтеры. В 8:00 19 октября она ушла на дачу и не вернулась.

«Заявление о пропаже поступило в отдел полиции № 3 в 20:00 19-го числа», - уточнили в пресс-службе областного управления МВД России.

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» обратились к владельцам дач в районе Каланчи, а также на противоположной стороне трассы М5 с просьбой в ближайшее время доехать до своего участка и осмотреть дом, надворные постройки - там может находиться пропавшая.

«В субботу она заблудилась в районе дач, успела сообщить об этом, и после этого телефонная связь с ней прервалась. Бабушка может быть на любом садовом участке! Возможно, кто-то видел ее или разговаривал с ней в субботу или воскресенье!» - предупредили добровольцы.

Рост женщины 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые. В день исчезновения на ней была фиолетовая куртка, красные спортивные брюки, желто-черные кроссовки, вязаная розовая шапка.

При себе у горожанки была трость и черная сумка с продуктами.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8(800)-700-54-52.

Источник — фото vk.com/la_penza
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