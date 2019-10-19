19.10.2019 | 14:58

Лидер петербургской группы «Виктор» Асхат Калбаев говорит, что ничего специально не делает, чтобы быть один в один с Цоем. Просто в нем застряла частичка «звезды по имени солнце».

«Я его песни пою как свои, поэтому они мне легко даются. Наверное, это удачное стечение обстоятельств, мне просто повезло от природы: все, что мне нравится, сошлось воедино. А внешний вид - это природа и родители виноваты», - рассказал музыкант.

Концерт «Виктора» в Пензе не первый - киргиз Асхат Калбаев здесь частый гость. Более того, в конце 80-х годов прошлого века он проходил армейскую службу в Каменке.

Есть мнение, что группа «Виктор» - единственный коллектив, который максимально передает дух «Кино».

До визита в Пензу у «Виктора» состоялся гастрольный тур по Украине.