19.10.2019 | 13:47

75-летию победы в Великой Отечественной войне будут посвящены все мероприятия, в которых в ближайшее время примут участие юнармейцы и воспитанники иных патриотических объединений.

В начале ноября парни и девушки отправятся в Самару, где состоится парад памяти «Запасная столица».

«Возраст ребят - от 14 до 17 лет. Парадный расчет - 52 юнармейца и 52 человека из казачьей кадетской школы генерала Слепцова», - сообщил руководитель муниципального центра патриотического воспитания Вячеслав Старшев.

Максим Жиляев в ноябрьские праздники тоже прошагает по самарской площади, возглавив парадный расчет юнармейцев.

«Мы очень серьезно готовимся, занятия проходят практически ежедневно. Особое внимание в строевой подготовке обращается на равнение в шеренгах, дистанцию и моральную готовность каждого», - отметил воспитанник военно-патриотического центра «Вымпел».

А в конце октября стартует региональный этап конкурса «Делай как я». В нем могут принять участие не только молодые люди, но и их наставники. Те, кто пройдет областной уровень, поедут в Москву.

Владислава Малюкова из военно-патриотического центра «Вымпел» в 2018 году представляла Пензу в столице и заняла 16-е место среди 80 участников.

«Мы приезжали со своей визиткой, представляли себя, рассказывали о деятельности клуба. У нас была физическая подготовка - челночный бег, отжимания, подтягивания с виса лежа, приседания», - рассказала девушка.

Весной 2020-го воспитанницам патриотических объединений предложат поучаствовать в региональном конкурсе «Красавица в погонах». Его организуют в четвертый раз.