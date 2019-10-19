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Общество | На празднование дня рождения М. Ю. Лермонтова приехал его полный тезка

19.10.2019|14:52
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В областной филармонии пензенцы и гости города отметили сразу два праздника, связанных с именем Михаила Лермонтова, - 205 лет со дня рождения поэта и 80-летний юбилей государственного музея -заповедника «Тарханы».

«Мы делаем то, что нам кажется правильным: воссоздаем усадьбу такой, какой она была при жизни Лермонтова, даем возможность посмотреть и узнать, какие условия сформировали Лермонтова. Конечно, талант ему бог дал свыше, но ведь его надо было развивать», - рассказала директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

На торжества в Пензе приехал и полный тезка Михаила Юрьевича Лермонтова. Правнучатый племянник известного поэта и президент ассоциации «Лермонтовское наследие» занимается восстановлением усадьбы Середниково в Подмосковье.

«У Лермонтова есть ответы на все вопросы. Недаром совсем недавно Владимира Владимировича спросили о его любимом литераторе, и он сказал: «Лермонтов! Томик Лермонтова всегда лежит у меня на столе, и я могу обратиться к его откровениям», - отметил Михаил Лермонтов.

15 октября 2014 года в «Тарханах» приземлился вертолет с президентом на борту. Глава государства посетил музей-заповедник.

В июле на Лермонтовском празднике собираются известные российские поэты, актеры. На осеннем торжестве в филармонии выступил Марк Тишман.

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