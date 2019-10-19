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Общество | Медицинский психолог из Пензы стала лауреатом всероссийского конкурса

19.10.2019|13:45
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Первый блин не оказался комом - психолог областной женской консультации Екатерина Филиппова еще ни разу не участвовала во всероссийском конкурсе «Святость материнства». Но решилась и сразу же победила. Ее признали лучшей в номинации «Доабортное консультирование».

«Я думаю, сыграло роль то, что я очень подробно описала специфику своей работы на протяжении нескольких лет. И что понравилось организаторам конкурса - было представлено очень много примеров того, как с каждой женщиной проводилась работа, которая помогла либо не помогла сохранить беременность», - рассказала медицинский психолог.

Итоги конкурса подвели в Москве на конференции «Здоровье семьи - здоровье нации». Так что Екатерина успела и послушать известных специалистов, и обменяться опытом с коллегами.

«Я считаю, что самое главное - оказать поддержку женщине, потому что в такой ситуации она оказывается беззащитной. Приходя к нам, она думает о том, что ее будут обвинять, принуждать сделать выбор, который она не может или на данный момент не готова сделать. А мы ее поддержим в любой ситуации», - добавила Екатерина Филиппова.

За победу в «Святости материнства», помимо диплома, полагается и денежная премия.

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