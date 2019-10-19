19.10.2019 | 17:39

Вопросам, как организован учебный процесс и как проводится оценка качества образования в Каменском районе, посвятили методический семинар-совещание, проходивший в районном центре.

«Основная задача - повышение объективности результатов оценивания, снижение до минимума числа возможных нарушений и в целом повышение результатов и уровня качества обученности школьников», - пояснил начальник управления министерства образования области Александр Федосеев.

Участникам необходимо было проанализировать итоги всех оценочных процедур - выпускных и промежуточных. Речь и о всероссийских проверочных работах, и о ЕГЭ, и об аттестации после 9-го класса.

«Будем проводить методические секции для учителей начальных классов, русского языка, обществознания, географии, выстраивать план работы на будущее», - добавил Александр Федосеев.

Подобные семинары проводятся и в других муниципальных образованиях региона. К концу года специалисты побывают во всех районах области.