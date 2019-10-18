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Общество | Пензенский сквер «Три гвоздики» благоустроят ко Дню Победы

18.10.2019|14:36
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В Пензе сквер «Три гвоздики», расположенный на улице Карпинского, планируют благоустроить ко Дню Победы. Об этом в пятницу, 18 октября, зашла речь на выездном совещании, в котором принял участие и. о. главы администрации города Сергей Волков.

Зеленая зона была заложена в 1980 году в честь 35-летия победы в Великой Отечественной войне. С тех пор декоративные конструкции периодически обновлялись. В 2018 году активисты высадили в сквере деревья.

«Необходимо проведение более серьезных работ по благоустройству территории. Надо сделать хорошие пешеходные дорожки, оформить клумбы, отреставрировать сами «Гвоздики», - поручил Сергей Волков.

Участники совещания предложили также посадить живую изгородь по периметру сквера, а дорожки проложить поверх тех, что протоптали пешеходы.

«Также в ходе выезда была рассмотрена перспектива благоустройства расположенной рядом аллеи, которая была заложена ветеранами микрорайона в честь 45-летия Великой Победы», - добавили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|18.10.2019 14:53|

Опять дуримар выступил

Гость|18.10.2019 14:53|

По традиции нынешних чиновников будут рубить деревья ,класть плитку и бордюры,всё как всегда.

Гость|18.10.2019 14:59|

Три членасоса

Имя: Гость
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