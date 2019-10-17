17.10.2019 | 17:42

В Пензенской области подвели промежуточные итоги месячника по борьбе с фальсифицированной алкогольной и табачной продукцией. Специалисты министерства сельского хозяйства, представители общественных организаций, созданные в районах рабочие группы проводят мониторинг торговых точек и предприятий общественного питания. Наблюдатели посетили более 900 мест.

«3 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции (продажа алкоголя без лицензии) и 16 нарушений в реализации табачной продукции», - отчитался заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

«В Кондоле пресечена реализация сигарет в количестве 400 пачек - объем двольно внушительный», - отметил директор Союза производителей и дистрибуторов Михаил Янгулов.

Один из признаков контрафакта - дешевизна товара: цена пачки сигарет ниже, чем размер акциза (он стоит от 50 рублей).

Специалисты министерства сельского хозяйства напоминают о том, что потребители сами могут себя уберечь от приобретения фальсифицированного спиртного. Для этого нужно скачать на телефон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Оно позволяет распознать, легально ли продают ту или иную бутылку.

«При выявлении таких фактов, при поступлении информации просим сообщать по телефону горячей линии министерства сельского хозяйства 56-33-08, который работает круглосуточно», - обратился к населению Павел Гусев.