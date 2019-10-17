Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|08:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.72  |  $  64.81

Общество | Дом культуры в Терновке собрались реконструировать

17.10.2019|08:28
Печать

Центр народного художественного творчества Пензенского района, расположенный на улице Терновского в Пензе, будет реконструирован. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

«Недавно мне написали ребята, занимающиеся в Доме культуры в Терновке. Сегодня съездил днем, все посмотрел. У ДК сложная судьба, есть ряд технических и организационных вопросов, которые мы будем решать в самое ближайшее время. Параллельно архитекторы займутся оценкой состояния здания и проектом его реконструкции», - пояснил глава региона.

Интернет-пользователи радостно восприняли новость.

«ДК давно ждет! Вокруг ТЦ растут и среди них стоит обшарпанный дом культуры, стыд и позор», «Актуальный вопрос. В Терновке один единственный ДК. А район растет. Дети должны развиваться в современных условиях», - написали пензенцы.

Проблемы с домом культуры в Терновке начались много лет назад. В 2006 году здание было передано в залог для обеспечения кредитных обязательств сельскохозяйственного предприятия перед банком. Организация перестала выплачивать взносы по кредиту. Работники банка обратились в суд. Служители Фемиды исковые требования удовлетворили, и здание было выставлено на продажу.

Областная прокуратура выявила нарушения, так как социально значимый культурный объект не мог быть предоставлен в качестве залога, однако все сроки давности по признанию сделки недействительной прошли. Представители администрации Пензенского района обратились в арбитражный суд, попросив признать эту сделку незаконной. Продажа дома культуры была приостановлена.

В результате здание осталось у муниципалитета. Однако в настоящее время оно находится в удручающем состоянии.

Источник — Фото № 1 www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/
0
0
0
0
 
Гость|17.10.2019 08:37|

ТЫ что за все берешся ОСТАНОВИСЬ вся пенза в руинах.

Гость|17.10.2019 08:37|

penzainform.ru писал(a):

«Актуальный вопрос. В Терновке один единственный ДК. А район растет. Дети должны развиваться в современных условиях»
Вот в бывший Дом офицеров на западной пускай и ездят, даром что ли его реконструировали? Из ДК Дзержинского туда направили, и вы покатаетесь, не сахарные...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!