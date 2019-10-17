17.10.2019 | 08:28

Центр народного художественного творчества Пензенского района, расположенный на улице Терновского в Пензе, будет реконструирован. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

«Недавно мне написали ребята, занимающиеся в Доме культуры в Терновке. Сегодня съездил днем, все посмотрел. У ДК сложная судьба, есть ряд технических и организационных вопросов, которые мы будем решать в самое ближайшее время. Параллельно архитекторы займутся оценкой состояния здания и проектом его реконструкции», - пояснил глава региона.

Интернет-пользователи радостно восприняли новость.

«ДК давно ждет! Вокруг ТЦ растут и среди них стоит обшарпанный дом культуры, стыд и позор», «Актуальный вопрос. В Терновке один единственный ДК. А район растет. Дети должны развиваться в современных условиях», - написали пензенцы.

Проблемы с домом культуры в Терновке начались много лет назад. В 2006 году здание было передано в залог для обеспечения кредитных обязательств сельскохозяйственного предприятия перед банком. Организация перестала выплачивать взносы по кредиту. Работники банка обратились в суд. Служители Фемиды исковые требования удовлетворили, и здание было выставлено на продажу.

Областная прокуратура выявила нарушения, так как социально значимый культурный объект не мог быть предоставлен в качестве залога, однако все сроки давности по признанию сделки недействительной прошли. Представители администрации Пензенского района обратились в арбитражный суд, попросив признать эту сделку незаконной. Продажа дома культуры была приостановлена.

В результате здание осталось у муниципалитета. Однако в настоящее время оно находится в удручающем состоянии.