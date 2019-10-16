16.10.2019 | 17:10

В Спутнике ведется строительство жилого комплекса, который станет новой страницей в жизни и облике микрорайона. Речь о ЖК «Созвездие». И уже скоро «Термодом» объявит о старте продаж первого дома.

Этот проект выделяется среди остальных по нескольким причинам.

Потому что это принципиально новый облик домов: стильные 17- и 25-этажные здания в сдержанных бело-бежевых тонах с солидным темно-бордовым стилобатом и единым входом в жилой комплекс.

Потому что из окон открываются восхитительные виды на озеро, набережную и лес. В каждом доме панорамное остекление. А три верхних этажа будут полностью стеклянными, что позволит наслаждаться видами из любой точки квартиры.

Потому что разработан необычный двор. Он приподнят над уровнем земли, имеет нестандартную пластику рельефа, подсветку элементов, игровые и спортивные площадки, арт-объекты и беседки. А под всем жилым комплексом - подземная парковка площадью более 35 000 кв. м. В итоге получится уютный закрытый двор без машин, где будет интересно проводить время и детям, и взрослым.

Потому что все самое важное - рядом с домом. В стилобатной части разместятся магазины и офисы, в двух минутах набережная, озеро, тропа здоровья и пляж, бассейн и спортивно-развлекательный комплекс, сетевые магазины и ТЦ, детсады и школа.

И, наконец, потому что «Созвездие» - это уникальная возможность воплотить мечты по обустройству квартиры. Дом строится по монолитно-каркасной технологии, это позволяет создавать улучшенные планировки. А самое главное - менять их по желанию покупателей. Есть возможность даже объединить несколько квартир в одну.

Старт продаж уже скоро. Чтобы стать одним из первых счастливых обладателей жилья в новом комплексе, следует оставить заявку в отделе продаж.

Ознакомиться с подробностями можно в офисах на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Справки по телефону 28-28-20.