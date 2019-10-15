15.10.2019 | 14:23

Александр Люлин первым пришел на прием к Владимиру Мутовкину, когда тот стал главой города. Мужчина пожаловался на невнимание власти к слепым людям.

«Спорт для незрячих отсутствует в Пензенской области как таковой, не считая шашек и шахмат. Шахматных секций три, а по шашкам две осталось, хотя раньше было много», - рассказал житель Пензы.

Суть обращения - помочь приобрести особый теннисный стол, о нем мечтает целая компания незрячих. Цена около 50 тысяч рублей. Место для будущего приобретения есть: удалось договориться с руководством ФОКа «Звезда». А еще хотелось бы купить для слепых специальные настольные игры.

«Постараемся помочь, хотя бы начнем с этого. А дальше будем думать, как развивать этот спорт, как вам помогать», - пообещал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

У общества инвалидов по зрению практически ничего нет. Александру обидно не только за себя - в городе таких, как он, немало.

Мужчине посоветовали выходить с такими проблемами на иной уровень.

«Чтобы развивать какие-то виды спорта для слепых, нужно будет обратиться в министерство спорта, потому что это прерогатива субъекта, а не муниципалитета», - пояснил руководитель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

На первом приеме граждан новому главе города пришлось разбираться в вопросах капитального ремонта домов, оформлении земельных участков и многом другом.