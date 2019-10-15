15.10.2019 | 12:33

В образовательных организациях Пензенской области стартует социально-психологическое тестирование, направленное на выявление зависимостей.

Если раньше подобное исследование проводилось по анкетам, разработанным на местном уровне, то теперь оно будет проходить по единым анкетам. Методику разработало Министерство просвещения РФ.

12 октября тестирование с применением компьютеров прошло в ИТ-колледже. Трудностей у юношей и девушек не возникло, результат они получали сразу после завершения ответов на вопросы.

С 16 октября тестирование пройдет в районных школах, 23-24 октября - в пензенских, с 25 октября - в вузах и профессиональных учебных заведениях, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В прошлом учебном году проходить тестирование на наркозависимость отказались 218 несовершеннолетних жителей Пензенской области, в предыдущем - около 700 человек. Чаще всего от исследований уклонялась молодежь в Заречном и в Ленинском районе Пензы.