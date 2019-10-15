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Общество | Школьников и студентов Пензенской области протестируют на зависимости

15.10.2019|12:33
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В образовательных организациях Пензенской области стартует социально-психологическое тестирование, направленное на выявление зависимостей.

Если раньше подобное исследование проводилось по анкетам, разработанным на местном уровне, то теперь оно будет проходить по единым анкетам. Методику разработало Министерство просвещения РФ.

12 октября тестирование с применением компьютеров прошло в ИТ-колледже. Трудностей у юношей и девушек не возникло, результат они получали сразу после завершения ответов на вопросы.

С 16 октября тестирование пройдет в районных школах, 23-24 октября - в пензенских, с 25 октября - в вузах и профессиональных учебных заведениях, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В прошлом учебном году проходить тестирование на наркозависимость отказались 218 несовершеннолетних жителей Пензенской области, в предыдущем - около 700 человек. Чаще всего от исследований уклонялась молодежь в Заречном и в Ленинском районе Пензы.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.10.2019 12:47|

Враньё. В баночки сцать заставляют, а не в компьютер!

Гость|15.10.2019 12:49|

penzainform.ru писал(a):

В образовательных организациях Пензенской области стартует социально-психологическое тестирование, направленное на выявление зависимостей.
Похоже у кого-то сформировалась зависимость постоянно проводить такие тестирования наплевав трижды на мнения родителей, школьников и студентов.

Гость|15.10.2019 12:53|

А давайте еще поголовные тесты на экстремизм проводить и на уважение власти? С поголовным шмоном, изучением контента смартфонов и компьютеров и анкетированием с каверзными вопросиками? Периодически, раз в 2 недели...

Гость|15.10.2019 12:53|

penzainform.ru писал(a):

Чаще всего от исследований уклонялась молодежь в Заречном и в Ленинском районе Пензы.
От необязательного исследования можно отказаться но невозможно уклониться так как оно необязательно.

Гость|15.10.2019 13:22|

А что скажут детские омбудсмены Столярова да Кузнецова, на подобные инициативы, соблюдены ли права детей?

А ежели всё по закону, значится нужны тесты (на зависимости) сотрудников администрации и правительства области и глава области личным примером увлечёт за собой в прорыв колеблющихся!

Гость|15.10.2019 13:29|

Родителей сначала надо на зависимости тестировать, чтобы плохой пример детям не подавали.

Гость|15.10.2019 13:43|

А на гомосексуализм будут анализы брать?

Гость|15.10.2019 13:48|

И на тягу к знаниям?)))))))))))))

Гость|15.10.2019 13:54|

Тестирование родителей как поможет? Протестировали папу, выяснили зависимость от WoT. Ну и что дальше?

Гость|15.10.2019 13:58|

Гость писал(a):

И на тягу к знаниям?)))))))))))))
А ЕГЭ нашто?

Гость|15.10.2019 14:02|

Пристрастие к РПЦ проверять будут?

Имя: Гость
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