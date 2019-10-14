14.10.2019 | 11:50

В понедельник, 14 октября, на видеоконференции в региональном правительстве обсудили развитие физкультуры и спорта в Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что в сельской местности большую роль в популяризации здорового образа жизни играет личный пример руководителя района.

«Люди должны видеть вас на спортплощадке, в бассейне. Вот, например, знаю, что Водопьянов Александр Викторович (глава администрации Городищенского района. - Прим. ред.) играет в хоккей, Кирюхин Иван Алексеевич (глава администрации Малосердобинского района. - Прим. ред.) плавает, ряд других глав тоже занимаются спортом. Личный пример - это очень важно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

При этом он акцентировал внимание на том, что чиновники или представители бизнеса не должны позволять себе посещать спортобъекты бесплатно, обязательно нужно покупать билет.

«Дети платят, многодетные семьи платят, другие посетители платят. Если начальник не платит, такого не должно быть», - предупредил губернатор.