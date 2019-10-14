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Общество | Иван Белозерцев: Чиновники не должны посещать спортобъекты бесплатно

14.10.2019|11:50
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В понедельник, 14 октября, на видеоконференции в региональном правительстве обсудили развитие физкультуры и спорта в Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что в сельской местности большую роль в популяризации здорового образа жизни играет личный пример руководителя района.

«Люди должны видеть вас на спортплощадке, в бассейне. Вот, например, знаю, что Водопьянов Александр Викторович (глава администрации Городищенского района. - Прим. ред.) играет в хоккей, Кирюхин Иван Алексеевич (глава администрации Малосердобинского района. - Прим. ред.) плавает, ряд других глав тоже занимаются спортом. Личный пример - это очень важно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

При этом он акцентировал внимание на том, что чиновники или представители бизнеса не должны позволять себе посещать спортобъекты бесплатно, обязательно нужно покупать билет.

«Дети платят, многодетные семьи платят, другие посетители платят. Если начальник не платит, такого не должно быть», - предупредил губернатор.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|14.10.2019 11:59|

сделай кружки для детей бесплатные

Гость|14.10.2019 12:02|

Гость писал(a):

сделай кружки для детей бесплатные
Имеется ввиду кружки, т.е. чаши, для пожертвований?

Гость|14.10.2019 12:13|

14.10.2019 12:02|

Гость писал(a):

сделай кружки для детей бесплатные

Имеется ввиду кружки, т.е. чаши, для пожертвований?

Зэчка Алюминиевая с ручкой

Гость|14.10.2019 12:36|

Гость писал(a):

Зэчка Алюминиевая с ручкой
Зэчка с_ручкой

Гость|14.10.2019 12:45|

разогнать криворуких из "команды" дизель и отдать денег в детский спорт!

Гость|14.10.2019 12:48|

А может они с проверками приходят: воду попробовать, мячик попинать, клюшки испытать...

Гость|14.10.2019 13:02|

А пусть ответит - а нормально то, что чиновники имеют свои собственные спортивные объекты?

Гость|14.10.2019 13:06|

не перебор ли это? из нового здания поликлиники на Володарского ради юных спортсменов, против которых никто ничего не имеет, выселили огромное количество жителей на прием к специалистам в старое дореволюционное здание. Туда пройти невозможно, особенно осенью и зимой. Детскую поликилинику засунули в антисанитарный подвал - почему бы туда спортсменов не определить? очень однобокий подход

Гость|14.10.2019 13:14|

Доход Брянского чиновника, который отправил свою дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, составляет 66 млн в год. Это все что вам нужно знать, о том когда они нажрутся. НИКОГДА

Гость|14.10.2019 13:28|

Гость писал(a):

не перебор ли это? из нового здания поликлиники на Володарского ради юных спортсменов, против которых никто ничего не имеет, выселили огромное количество жителей на прием к специалистам в старое дореволюционное здание. Туда пройти невозможно, особенно осенью и зимой. Детскую поликилинику засунули в антисанитарный подвал - почему бы туда спортсменов не определить? очень однобокий подход
Минздрав разогнать!

Гость|14.10.2019 13:30|

Глава администрации Городищенского района Водопьянов деньги гребет лопатой, сынка своего _молодого наглого хама и лжеца) на теплое местечко пристроил...

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