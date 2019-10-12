Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 окт 2019|20:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  71.48  |  $  64.74

Общество | В Каменке организовали большую Покровскую ярмарку

12.10.2019|18:24
Печать

Цены ниже - ассортимент шире. В Каменке прошла традиционная Покровская ярмарка местных сельхозпроизводителей.

«Мы сегодня видим дары природы нашего Каменского района, труд народа, который вложил душу, свои усилия. Мы сегодня видим у всех абсолютно прекрасное настроение - и у тех, кто реализует свою продукцию, и у тех, кто хочет приобрести», - отметил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Товар оказался на любой вкус и цвет. Например, у одного из прилавков можно было понять, что не медом единым жив пчеловод.

«Пыльца пчелиная - это вообще кладезь витаминов! Стоит недели две употреблять пыльцу - и гемоглобин в норме, если он понижен был. А если кто часто болеет, забудет про болезни», - рассказал участник ярмарки Владимир Кабанов.

А у Надежды Никитиной есть свои методы борьбы с недугами. Она тоже с удовольствием делилась ими с посетителями ярмарки.

«Муж - на рыбалку, а я - по лугам. Собираю и делаю сборы чая: 15 трав и добавляю шиповник, боярышник и разные травы. Мелисса, мята успокаивают, чабрец. Пустырник - сердечная трава», - пояснила участница ярмарки.

В общем, уйти с пустыми руками с такой ярмарки было сложно. Даже гостей из Пензы каменцам удалось удивить.

«Смотрю на свежую рыбу. Пока еще не решил, но, скорее всего, куплю», - рассудил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Следующая большая ярмарка пройдет в Каменке перед Новым годом - это тоже традиция.

0
0
0
0
 
Гость|12.10.2019 19:08|

Попы были?

Гость|12.10.2019 19:23|

Один был.

Гость|12.10.2019 19:39|

Вообще не солидно и не правильно ходить в церковной одежде по магазинам и по базарам,это облачение для службы в храме5

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!