12.10.2019 | 18:24

Цены ниже - ассортимент шире. В Каменке прошла традиционная Покровская ярмарка местных сельхозпроизводителей.

«Мы сегодня видим дары природы нашего Каменского района, труд народа, который вложил душу, свои усилия. Мы сегодня видим у всех абсолютно прекрасное настроение - и у тех, кто реализует свою продукцию, и у тех, кто хочет приобрести», - отметил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Товар оказался на любой вкус и цвет. Например, у одного из прилавков можно было понять, что не медом единым жив пчеловод.

«Пыльца пчелиная - это вообще кладезь витаминов! Стоит недели две употреблять пыльцу - и гемоглобин в норме, если он понижен был. А если кто часто болеет, забудет про болезни», - рассказал участник ярмарки Владимир Кабанов.

А у Надежды Никитиной есть свои методы борьбы с недугами. Она тоже с удовольствием делилась ими с посетителями ярмарки.

«Муж - на рыбалку, а я - по лугам. Собираю и делаю сборы чая: 15 трав и добавляю шиповник, боярышник и разные травы. Мелисса, мята успокаивают, чабрец. Пустырник - сердечная трава», - пояснила участница ярмарки.

В общем, уйти с пустыми руками с такой ярмарки было сложно. Даже гостей из Пензы каменцам удалось удивить.

«Смотрю на свежую рыбу. Пока еще не решил, но, скорее всего, куплю», - рассудил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Следующая большая ярмарка пройдет в Каменке перед Новым годом - это тоже традиция.