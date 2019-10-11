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Общество | Сотрудники МЧС навестили жителей Северной Поляны

11.10.2019|16:47
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Сотрудники МЧС и представители администрации Октябрьского района отправились по домам. Некоторые жители частного сектора в 3-м проезде Мозжухина к визиту гостей, специализирующихся на борьбе с огнем, были явно не готовы.

Профилактика нарушений при использовании отопительных приборов стала целью участников рейда. Как показывает практика, с наступлением холодов количество пожаров резко возрастает, особенно там, где люди халатно относятся к оборудованию, которое обеспечивает теплом их жилище.

«Этот рейд направлен на исполнение требований пожарной безопасности, чтобы граждане соблюдали их. А именно: запрещается применять самодельные, неисправные приборы, включать в одну электророзетку несколько приборов, эксплуатировать неисправную электропроводку, оставлять включенные электроприборы без присмотра, накрывать обогреватели чем-либо или сушить на них белье», - сообщила дознаватель отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по области Анна Просина.

Все это прописано в памятках, которые сотрудники МЧС раздали жителям Северной Поляны.

С начала 2019 года на территории областного центра произошло более 700 пожаров. В огне погибли 15 пензенцев. Примерно 60% возгораний приходится именно на частный сектор - полыхают дома, надворные постройки и мусор. Поэтому представители отдела надзорной деятельности обращают внимание на свалки легко воспламеняющихся материалов, которые граждане устраивают порой не только у себя на участках, но и за их пределами.

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Гость|11.10.2019 19:43|

зря ходите. Там в каждом доме иконка, значит не будет никаких пожаров.

ВЫ же сами к попам ходите, так что если что - попы и виноваты будут!

Имя: Гость
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