11.10.2019 | 16:47

Сотрудники МЧС и представители администрации Октябрьского района отправились по домам. Некоторые жители частного сектора в 3-м проезде Мозжухина к визиту гостей, специализирующихся на борьбе с огнем, были явно не готовы.

Профилактика нарушений при использовании отопительных приборов стала целью участников рейда. Как показывает практика, с наступлением холодов количество пожаров резко возрастает, особенно там, где люди халатно относятся к оборудованию, которое обеспечивает теплом их жилище.

«Этот рейд направлен на исполнение требований пожарной безопасности, чтобы граждане соблюдали их. А именно: запрещается применять самодельные, неисправные приборы, включать в одну электророзетку несколько приборов, эксплуатировать неисправную электропроводку, оставлять включенные электроприборы без присмотра, накрывать обогреватели чем-либо или сушить на них белье», - сообщила дознаватель отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по области Анна Просина.

Все это прописано в памятках, которые сотрудники МЧС раздали жителям Северной Поляны.

С начала 2019 года на территории областного центра произошло более 700 пожаров. В огне погибли 15 пензенцев. Примерно 60% возгораний приходится именно на частный сектор - полыхают дома, надворные постройки и мусор. Поэтому представители отдела надзорной деятельности обращают внимание на свалки легко воспламеняющихся материалов, которые граждане устраивают порой не только у себя на участках, но и за их пределами.