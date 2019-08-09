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Общество | В Покровском соборе рассказали о великомученике Пантелеймоне

09.08.2019|18:26
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Под цвет пурпурного плаща, в котором обычно изображается великомученик Пантелеймон, украшена живыми розами его икона, находящаяся в Покровском архиерейском соборе Пензы.

Согласно Святому Писанию, целитель жил в конце III века и был воспитан в языческой вере. Числился придворным лекарем императора Максимилиана. Но однажды все изменилось.

«После чудесного случая, когда он увидел, как один пресвитер, живший в городе Никомедия, воскресил юношу, который был укушен ядовитой змеей, великомученик Пантелеймон принял христианство и стал безвозмездным врачом - помогал всем людям, кто к нему прибегал без денег», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора иерей Николай Лоскутов.

Разумеется, многие целители были возмущены таким поведением и пожаловались на него императору. Пантелеймона долго пытали и в конце концов отрубили голову, потому что он не захотел отречься от Христа.

Великомученика на Руси почитают с XII века. Во многих церквях страны хранятся частицы мощей святого.

«К нему прибегают особенно люди, которые страдают различными недугами, к нему обращаются перед операциями, и по молитвам его множество чудес совершается и в наши дни», - отметил Николай Лоскутов.

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Гость|09.08.2019 18:46|

харя меликомученики это мы народ, умирает и голодует, а вы даже покойников обдираете на последок а это подло!

Гость|09.08.2019 19:04|

Рекламирует,что бы приносили деньги перед операцией и тяжёлой болезни,а люди мрут и мрут с Пантелеймоном и дома горят с Купиной.Освящённые машины и иконками на трассе вверх колёсами.

На бога надейся,а сам не плошай.

А вот ЗАЧЕМ БОГУ ПОСРЕДНИКИ? Бог не кушает,не носит дорогие одежды,не ездит на дорогих машинах. Зачем?

Имя: Гость
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