09.08.2019 | 18:26

Под цвет пурпурного плаща, в котором обычно изображается великомученик Пантелеймон, украшена живыми розами его икона, находящаяся в Покровском архиерейском соборе Пензы.

Согласно Святому Писанию, целитель жил в конце III века и был воспитан в языческой вере. Числился придворным лекарем императора Максимилиана. Но однажды все изменилось.

«После чудесного случая, когда он увидел, как один пресвитер, живший в городе Никомедия, воскресил юношу, который был укушен ядовитой змеей, великомученик Пантелеймон принял христианство и стал безвозмездным врачом - помогал всем людям, кто к нему прибегал без денег», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора иерей Николай Лоскутов.

Разумеется, многие целители были возмущены таким поведением и пожаловались на него императору. Пантелеймона долго пытали и в конце концов отрубили голову, потому что он не захотел отречься от Христа.

Великомученика на Руси почитают с XII века. Во многих церквях страны хранятся частицы мощей святого.

«К нему прибегают особенно люди, которые страдают различными недугами, к нему обращаются перед операциями, и по молитвам его множество чудес совершается и в наши дни», - отметил Николай Лоскутов.