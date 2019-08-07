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Общество | В Пензе стартовала акция «Внимание! Должник!»

07.08.2019|13:39
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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о старте акции «Внимание! Должник!», в рамках которой усилит работу с неплательщиками.

В августе на досках объявлений многоквартирных домов Пензы сотрудники энергокомпании разместят плакаты с указанием номеров квартир должников, а также суммой неоплаченных счетов за тепло и горячую воду. Так жителям еще раз напомнят о необходимости своевременного выполнения своих обязательств.

«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает и претензионно-исковую работу. В зависимости от суммы долга нерадивым клиентам грозит запрет на любые регистрационные действия в отношении имеющихся объектов недвижимости, взыскание долга путем наложения ареста на имущество, денежные средства, а также ограничение на выезд за границу. В таких случаях действует упрощенная система судопроизводства, когда суд принимает решение без вызова сторон», - пояснил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Поставщик ресурсов предупредил, что отсутствие регулярных платежей негативно сказывается на ходе ремонтной кампании по подготовке города к осенне-зимнему периоду.

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