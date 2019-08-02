02.08.2019 | 18:17

День ВДВ начался с прославления руководства войск. Самое дальнее Арбеково, новостройки, улица Генерала Глазунова. Василий Афанасьевич был первым командующим воздушно-десантными войсками. В микрорайоне заложен камень, на месте которого планировалась установка памятника выдающемуся земляку. Сыновья «дяди Васи» возложили цветы к куску гранита.

Однако в последнее время планы поменялись. На месте камня будет поставлено крыло самолета и барельеф, а основной памятник, скорее всего, воздвигнут в центре города.

«Если на улице Славы будет, если не хуже «Афганских ворот», то там будет передвижение афганцев, лаконично будет. Мы считаем, так правильно будет. Цена проекта 12 миллионов, вот почему мы заручаемся поддержкой правительства и союза героев и союза десантников. В складчину мы сделаем этот памятник для области», - отметил ветеран ВДВ, инициатор установки памятника генералу Глазунову Вячеслав Аксенов.

Проект монумента представляет собой фигуру Глазунова в полевой форме в полный рост на фоне десантного самолета времен Великой Отечественной войны.