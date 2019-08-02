Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|2 авг 2019|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
  73.19  |  $  65.87

Общество | В филармонии торжественно отметили День железнодорожника

02.08.2019|18:06
Печать

Трудовые будни у них проходят под стук колес. Проводники, машинисты, электромеханики, инженеры собрались вместе. Повод - профессиональный праздник.

День железнодорожника отмечали в филармонии. Поздравить виновников торжества пришли представители городской и областной власти.

«Огромное вам спасибо за ваш труд, за работу! В зале, я смотрю, очень много женщин, а там, где женщины, везде порядок. Женщины работают добросовестно, сам в этом не раз убеждался, поэтому у меня всегда душа спокойна», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

За многолетний труд грамоты и подарки получили 60 человек. Среди награжденных - Рамиль Абсалямов. Он водит грузовые поезда 10 лет. Своей профессией доволен.

«В детстве жил в поселке Евлашево, дом находился рядом с железной дорогой, и постоянно поезда... Меня это тянуло. Отец у меня работал на железной дороге, может, пошел еще и по стопам родителей», - рассказал машинист тепловоза Рамиль Абсалямов.

После окончания официальной части возобновился праздничный концерт. Перед работниками стальных магистралей выступили не только взрослые артисты, но и совсем юные певцы. Они в будущем хотят стать железнодорожниками.

0
0
0
0
 
Гость|02.08.2019 18:54|

А вроде есть ДК Железнодорожников? Зачем в филармонии?

Гость|02.08.2019 19:04|

вместо дк железнодорожников уже давно храм

Гость|02.08.2019 19:18|

Гость писал(a):

вместо дк железнодорожников уже давно храм
Не богохульствуй.Временно ТЦ РПЦ.Скоро выгоним секту из ДК и опять отдадим детям.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!