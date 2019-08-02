02.08.2019 | 18:06

Трудовые будни у них проходят под стук колес. Проводники, машинисты, электромеханики, инженеры собрались вместе. Повод - профессиональный праздник.

День железнодорожника отмечали в филармонии. Поздравить виновников торжества пришли представители городской и областной власти.

«Огромное вам спасибо за ваш труд, за работу! В зале, я смотрю, очень много женщин, а там, где женщины, везде порядок. Женщины работают добросовестно, сам в этом не раз убеждался, поэтому у меня всегда душа спокойна», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

За многолетний труд грамоты и подарки получили 60 человек. Среди награжденных - Рамиль Абсалямов. Он водит грузовые поезда 10 лет. Своей профессией доволен.

«В детстве жил в поселке Евлашево, дом находился рядом с железной дорогой, и постоянно поезда... Меня это тянуло. Отец у меня работал на железной дороге, может, пошел еще и по стопам родителей», - рассказал машинист тепловоза Рамиль Абсалямов.

После окончания официальной части возобновился праздничный концерт. Перед работниками стальных магистралей выступили не только взрослые артисты, но и совсем юные певцы. Они в будущем хотят стать железнодорожниками.