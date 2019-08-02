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Общество | Пензенцы-десантники собрались на праздник у «Афганских ворот»

02.08.2019|17:26
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У десяти тысяч пензенцев, служивших в разное время в воздушно-десантных войсках, праздник: 2 августа исполнилось 89 лет со дня основания ВДВ. У «Афганских ворот» собрались все поколения крылатой пехоты.

«Воздушно-десантные войска сегодня - это высокомобильный род войск, резерв Верховного главнокомандующего, оснащенный новыми образцами вооружения, военной техникой, новыми средствами защиты (как «Ратник») и другими элементами, предназначенными для поля боя», - отметил военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников.

Творческие подарки детей, приветственная речь губернатора в адрес армейской элиты и, конечно, горячие слова от своих, которых десант не бросает.

На торжественном митинге десантники наградили Ивана Белозерцева памятным знаком генерала Глазунова.

По традиции прозвенела минута молчания, прозвучал гимн Российской Федерации, а салютная группа произвела холостые выстрелы в воздух.

В конце официального празднования Дня ВДВ пришедшие возложили цветы к Вечному огню.

Дальше праздник отмечался по отдельным подразделениям десанта.

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Гость|02.08.2019 18:41|

Краснопогонники на празднике.Ну-ну.В СССР было западло.Увольнялись обычно в гражданке со срочки.

Гость|02.08.2019 19:07|

Я САМ СЛУЖИЛ В ВДВ,НО ЗА НЕКОТОРЫХ ОСОБЕЙ, КОТОРЫЕ ОДЕЛИ СЕГОДНЯ БЕРЕТ МНЕ СТЫДНО!!!!!!!!!!!!КАК ВЫ ВЕДЕТЕ СЕБЯ НА УЛИЦЕ,КАК БУДТО НЕ ПИЛИ ЦЕЛЫЙ ГОД ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ!!!!!!!!ИДИОТЫ!

Гость|02.08.2019 19:31|

Краснопогонники на празднике.Ну-ну.В СССР было западло

Да вся твоя жизнь одно западло, чеферни и забудься.

Имя: Гость
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