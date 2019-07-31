31.07.2019 | 12:41

Средняя зарплата учителей в школах Пензенской области составляет 27 000 рублей. Эти данные озвучил министр образования Александр Воронков на брифинге в среду, 31 июля.

«Цифры складываются из общего объема средств, выделяемого на заработную плату педагогов, поэтому в районах они могут разниться.

Чтобы не было существенной разницы в зарплате учителя небольшой школы и учителя крупной школы, мы в этом году отказались в сельской местности от подушевого финансирования. Теперь деньги выделяются на класс-комплект. Школе сельской стало полегче», - отметил глава ведомства.

По его словам, ежегодно количество молодых педагогов растет. Если в 2018-м учить детей пришли 167 молодых специалистов, то в этом к работе должны приступить 175.

«Поддержка, в том числе и финансовая, на территории области сохранена: по 35 000 рублей ежегодно получают в течение трех лет учителя, по 24 000 - педагоги дополнительного образования», - уточнил Александр Воронков.