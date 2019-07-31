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Общество | Названа средняя зарплата учителей в школах Пензенской области

31.07.2019|12:41
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Средняя зарплата учителей в школах Пензенской области составляет 27 000 рублей. Эти данные озвучил министр образования Александр Воронков на брифинге в среду, 31 июля.

«Цифры складываются из общего объема средств, выделяемого на заработную плату педагогов, поэтому в районах они могут разниться.

Чтобы не было существенной разницы в зарплате учителя небольшой школы и учителя крупной школы, мы в этом году отказались в сельской местности от подушевого финансирования. Теперь деньги выделяются на класс-комплект. Школе сельской стало полегче», - отметил глава ведомства.

По его словам, ежегодно количество молодых педагогов растет. Если в 2018-м учить детей пришли 167 молодых специалистов, то в этом к работе должны приступить 175.

«Поддержка, в том числе и финансовая, на территории области сохранена: по 35 000 рублей ежегодно получают в течение трех лет учителя, по 24 000 - педагоги дополнительного образования», - уточнил Александр Воронков.

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Гость|31.07.2019 12:54|

19 т получает жена ,стаж более 10 лет,от куда такие цифры у вас ????смешно просто ,с 8 до 18 -00 пашет.

Гость|31.07.2019 12:56|

Какова зарплата и прочие выплаты Воронкова и директоров школ?

Гость|31.07.2019 13:06|

Ему что,за 1 сентября влетело,теперь начал охинею городить.

Гость|31.07.2019 13:09|

Гость писал(a):

19 т получает жена ,стаж более 10 лет,от куда такие цифры у вас ????смешно просто ,с 8 до 18 -00 пашет.
Как откуда ? Есть целый штат бездельников ... у которых з/п с премиями, 13ми, отпускными, переваливает за 200-300 т руб и этот штат огромен. Вот и усредняют всех остальных. И что самое интересное, этот штат бездельников имеет косвенное отношение к медицине и её проблемам, воруют и создают видимость работы строча нужные отчёты московским ворам.

Гость|31.07.2019 13:10|

Средняя может и 27 тыс (если сложить 10 учительскую и 100 директорскую)

Гость|31.07.2019 13:11|

Не за что им платить, не учат детей совсем, все в репетиторствование ударились

Гость|31.07.2019 13:11|

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Гость|31.07.2019 13:12|

penzainform.ru писал(a):

учить детей пришли 167 молодых специалистов, то в этом к работе должны приступить 175.
Репетиторы доучат, если что, а кому-то и просто повезет взять готового ребенка, уже вынянченного репетитором.

Гость|31.07.2019 13:15|

Гость писал(a):

Не за что им платить, не учат детей совсем, все в репетиторствование ударились
Так может быть потому и ударились в репетиторство, что зарплаты очень низкие?

Гость|31.07.2019 13:16|

Гость писал(a):

Не за что им платить, не учат детей совсем, все в репетиторствование ударились
Ну давайте вообще не будем платить. Тогда останутся только частные школы. Не верен, что для 90% населения так будет лучше.

Гость|31.07.2019 13:20|

Гость писал(a):

молодых специалистов,
А задания они дают порой ах какие, диву даешься с ребенком, неужели все-таки их так учили тети-методисты.

Гость|31.07.2019 13:22|

Гость писал(a):

Ну давайте вообще не будем платить. Тогда останутся только частные школы. Не верен, что для 90% населения так будет лучше.
А что вы хотели? Европейские ценности - 10% получат и качественное образование и мед обслуживание, а остальным 90% нужно было головой думать когда за коку колу продались Ельцину

Гость|31.07.2019 13:23|

Гость писал(a):

А задания они дают порой ах какие, диву даешься с ребенком, неужели все-таки их так учили тети-методисты.
Не надо обвинять учителей - это методично продуманная программа уничтожения советской школы. 90% должно тупо работать на богатых, ключевое слово "тупо"

Гость|31.07.2019 13:32|

Гость писал(a):

Не надо обвинять учителей - это методично продуманная программа уничтожения советской школы.
Не скажи, от конкретного человека очень многое зависит. Можно и плохой материал преподавать хорошо и доходчиво.

Гость|31.07.2019 13:36|

Тыщенок на 10, а то и 15 поменьше явно, приписка. Не верю, что 27.

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Имя: Гость
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