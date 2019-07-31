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Общество | Иван Белозерцев решил добавить денег ребятам, выигравшим гранты

31.07.2019|18:18
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Аналог «Квартала Луи» в ближайшее время должен появиться в Самаре, а затем и в других городах страны. С уникальным проектом, действующим в Пензенском регионе, на молодежном форуме «iВолга» гостей знакомила Екатерина Дементьева.

«Адаптация людей с инвалидностью после детского дома происходит не так быстро. Это очень сложно, я знаю по себе», - рассказала Екатерина.

«Это такой позитивный и хороший проект! Но важно здесь не только помогать, а чтобы опыт и те знания, которые они приобрели, проблемы, которые они решали, были хорошо описаны, чтобы помочь в реализации таких проектов в других регионах», - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Именно такую цель и преследовали авторы проекта, когда отправлялись на форум в Самарскую область.

Вообще же сурская делегация на «iВолге» в этом году была многочисленна. И некоторые инициативы пензенцев по итогам работы форума получили финансовую поддержку в виде грантов.

«Мне говорят коллеги из других регионов и молодежь, с которой я сегодня посещал проекты, они говорят, что пензенская делегация одна из самых сплоченных и дружных. Мне это было очень приятно. Вам огромное спасибо за то, что вы достойно представили Пензенскую область на этом молодежном форуме Приволжского федерального округа», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Там же было заявлено о решении главы региона выделить ребятам, выигравшим гранты на конкурсах окружного и федерального значения, такую же сумму из бюджета Пензенской области.

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Гость|31.07.2019 18:58|

Вместо того что бы заниматься насущными не требующими отлагательств делами в Пензе и области,долгостроями,общественным транспортом ,кумовством в тендерах и разбазариванием бюджетных средств,он катается в Самару на бесполезный форум.Когда будет решаться проблема с общественным транспортом в городе,или снова как всегда одни пустые обещания и снова всё пущено на самотёк.

Гость|31.07.2019 18:59|

penzainform.ru писал(a):

из бюджета Пензенской области.
А почему он пиарит себя за наш счёт?Ты не бедный типок,помоги из своего, личного кармана.

Гость|31.07.2019 19:23|

Вличном кармане набиты ярды, но ни копейки не отдаст на благое дело, как раз из-за денег и рвутся наверх...

Гость|31.07.2019 19:45|

Решил добавить денег из своего кармана? Благодетель? Молодчинка! Есть, с кого пример брать!

Имя: Гость
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