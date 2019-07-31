31.07.2019 | 18:18

Аналог «Квартала Луи» в ближайшее время должен появиться в Самаре, а затем и в других городах страны. С уникальным проектом, действующим в Пензенском регионе, на молодежном форуме «iВолга» гостей знакомила Екатерина Дементьева.

«Адаптация людей с инвалидностью после детского дома происходит не так быстро. Это очень сложно, я знаю по себе», - рассказала Екатерина.

«Это такой позитивный и хороший проект! Но важно здесь не только помогать, а чтобы опыт и те знания, которые они приобрели, проблемы, которые они решали, были хорошо описаны, чтобы помочь в реализации таких проектов в других регионах», - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Именно такую цель и преследовали авторы проекта, когда отправлялись на форум в Самарскую область.

Вообще же сурская делегация на «iВолге» в этом году была многочисленна. И некоторые инициативы пензенцев по итогам работы форума получили финансовую поддержку в виде грантов.

«Мне говорят коллеги из других регионов и молодежь, с которой я сегодня посещал проекты, они говорят, что пензенская делегация одна из самых сплоченных и дружных. Мне это было очень приятно. Вам огромное спасибо за то, что вы достойно представили Пензенскую область на этом молодежном форуме Приволжского федерального округа», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Там же было заявлено о решении главы региона выделить ребятам, выигравшим гранты на конкурсах окружного и федерального значения, такую же сумму из бюджета Пензенской области.