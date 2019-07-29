На новой технике отныне будут выполнять патрулирование и бороться с возгораниями сотрудники пензенского областного лесопожарного центра. В рамках национального проекта «Экология» для них закуплены восемь спецавтомобилей ГАЗ.
«Наша с вами главная задача - это заниматься профилактической работой, заниматься работой с людьми, профилактикой, чтобы не тушить потом пожары, не предпринимать огромные усилия для того, чтобы эти пожары потушить. Самое главное - чтобы не было возгораний», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Отечественные полноприводные автомобили способны преодолевать труднопроходимые участки. Кроме того, каждая машина оснащена всем необходимым для борьбы с лесными пожарами. Внутри - установка высокого давления, емкость для растворов, ранцевые огнетушители, торфяной ствол.
«Закачивающая помпа может работать в автономном режиме. Допустим, приехали - у нас есть еще дополнительные источники воды, помпа быстросъемная. Ее сняли, перетащили к любому источнику воды», - пояснил директор ГБУ ПО «Лесопожарный центр» Алексей Живаев.
На закупку новых спецавтомобилей было направлено более 28 миллионов рублей. Глава региона вручил ключи от машин представителям лесничеств Пензенской области.
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