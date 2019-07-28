28.07.2019 | 11:45

«Мост раздора» отремонтировали. У горожан всегда было много претензий к состоянию перехода через железную дорогу на улице Вяземского.

«Это разве можно! На него подняться нельзя, ступеньки там - черт-те что!» - описывала мост одна из жительниц Пензы.

Дело в том, что он не числился на балансе ни у одной организации. В итоге ответственность за конструкцию взяла мэрия: ее к этому обязал Ленинский районный суд.

Была проведена процедура передачи объекта в муниципальную собственность, и после диагностики моста и составления проектно-сметной документации в начале июля приступили к ремонту. Он обошелся более чем в 380 тысяч рублей. Лестничные пролеты укрепили, обшили металлом, огородили перилами.

Однако затем выяснилось, что некоторым гражданам на деле вовсе и не нужна воздушная пешеходная линия. Люди предпочитают напрямую пересекать пути, так быстрее и легче.

«Сделали бы вот тут вот нам ровненькую дорожку - было бы и с коляской удобно, и стареньким людям, и кто с костылями идет, с палочкой. Мы особого смысла в этом мосту не видим, поезда ездят редко», - выразила мнение многих горожан Галина Гладько.

За время работы на месте съемочной группы по земле перешли железную дорогу десятки человек.

Мостом воспользовались единицы.

«Сейчас очень удобно, очень хорошо. Ходить надо, естественно, по мосту, это безопаснее», - отметила одна из них, Анастасия Кабанова.

Впрочем есть и те, кто на данном участке переживает за другое.

«Горело две лампочки как-то, было очень хорошо. Одна лампочка сгорела - позвонили в горэлектросеть, пообещали приехать посмотреть, но недели две уже так и нет. В общем, место такое опасное для молодых девушек и для женщин», - пояснил житель Пензы Виктор Левин.