К одной из многоэтажек на улице генерала Глазунова в срочном порядке прибыли спасатели. Сотрудников МЧС вызвали взрослые, чтобы дети увидели, как действуют в случае чрезвычайной ситуации огнеборцы.
Начали с демонстрации работы пожарного брандспойта.
Инсценированное возгорание с помощью огнетушителя ликвидировали за пару секунд.
Подобные профилактические мероприятия для юных пензенцев сотрудники МЧС проводят регулярно.
«Жизнь детей - это самое важное, дети - наше продолжение. Чтобы мы донесли, что можно делать, а что нельзя», - рассказала старший инженер отдела госпожнадзора Татьяна Шишканова.
«Чем раньше, тем лучше. Ребенок будет знать о своей безопасности, о безопасности окружающих и будет знаком с правилами поведения при пожаре - это очень важно», - отметила воспитатель детского сада № 10 Елена Крюкова.
Ну, а закрепили полученные знания воспитанники детского сада № 10 чуть позже, когда вернулись в свою группу.