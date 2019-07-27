27.07.2019 | 15:58

К одной из многоэтажек на улице генерала Глазунова в срочном порядке прибыли спасатели. Сотрудников МЧС вызвали взрослые, чтобы дети увидели, как действуют в случае чрезвычайной ситуации огнеборцы.

Начали с демонстрации работы пожарного брандспойта.

Инсценированное возгорание с помощью огнетушителя ликвидировали за пару секунд.

Подобные профилактические мероприятия для юных пензенцев сотрудники МЧС проводят регулярно.

«Жизнь детей - это самое важное, дети - наше продолжение. Чтобы мы донесли, что можно делать, а что нельзя», - рассказала старший инженер отдела госпожнадзора Татьяна Шишканова.

«Чем раньше, тем лучше. Ребенок будет знать о своей безопасности, о безопасности окружающих и будет знаком с правилами поведения при пожаре - это очень важно», - отметила воспитатель детского сада № 10 Елена Крюкова.

Ну, а закрепили полученные знания воспитанники детского сада № 10 чуть позже, когда вернулись в свою группу.