27.07.2019 | 15:26

Хуже, чем обычно, но лучше, чем могло быть. В Каменском районе подвели первые итоги уборки озимых.

«Потому что все-таки в этом году была засуха, и, я считаю, только благодаря подкормкам, которые мы внесли по листу, мы добились урожайности в 28 центнеров», - рассказала директор СХП Людмила Глухова.

В то время как в предыдущие годы было 38-40. Ставки сельхозработники делают на другие культуры.

«Для того чтобы получить прибыль, будем надеяться, что у нас будет хороший подсолнечник. В этом году будет очень ранняя уборка льна (через 10 дней), практически вместе с ячменем», - добавила Людмила Глухова.

«Задача - убрать озимый хлеб сейчас, чтобы он не осыпался, ну и смотреть за другими культурами, как ячмень. Ячмень может клюнуть, поэтому его можно потерять. Не исключено, что некоторые хозяйства на местах проанализируют и могут прекратить уборку озимых и перейти на культуру ячмень», - отметил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Кстати, на цене на хлеб пензенский неурожай сказаться не должен, говорят специалисты. В Краснодарском крае, где уборка уже завершена, в этом году собрали рекордное количество зерновых.