27.07.2019 | 14:45

90 тысяч рублей за ошибочный диагноз выплатит онкологический диспансер жителю области. Такое решение вынесено Октябрьским судом Пензы. В нем рассматривалось дело о взыскании компенсации морального вреда. Истец 1957 года рождения. Ему еще в 2015-м вынесли почти смертный приговор - рак четвертой стадии, жить, по заверению врачей, мужчине оставалось месяц.

«Однако через два года после повторного обследования ему поставили диагноз «диффузный остеопороз второй степени», диагноз «онкология» был ошибочно поставлен врачами областного онкологического диспансера, и все это время мужчина не получал никакого квалифицированного лечения от остеопороза», - сообщила помощник председателя суда Олеся Бахтеева.

В качестве компенсации морального вреда мужчина просил взыскать с медицинского учреждения полмиллиона рублей. Его и без того слабое здоровье после известия о метастазах в костях пошатнулось. Ответчик на судебном заседании присутствовать не мог.

«При определении размера компенсации суд полагал необходимым исходить из того, что истец до настоящего времени испытывает глубокие нравственные страдания, результатами некачественно оказанной медицинской услуги нанесен урон его психическому и физическому благополучию», - пояснила Олеся Бахтеева.

Пациент выиграл дело. Решение суда уже вступило в законную силу.