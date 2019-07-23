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Общество | В Пензе сотрудникам УФСИН вручили ключи от трех машин «Лада-Ларгус»

23.07.2019|11:55
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В понедельник, 22 июля, сотрудники Управления ФСИН России по Пензенской области получили три новых служебных автомобиля марки «Лада-Ларгус».

Ключи от отечественных семиместных машин вручил врио начальника ведомства Максим Каминский. Транспорт будут использовать работники оперативных подразделений.

«В современных условиях оснащение техническими средствами во многом способствует качественному и эффективному выполнению стоящих перед службой задач», - подчеркнул Максим Каминский.

Как сообщили в пресс-службе управления, при передаче ключей врио начальника поблагодарил подчиненных за добросовестное отношение к обязанностям.

Источник — фото www.58.fsin.su
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