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Общество | Пензенцам рассказали об истории улицы Вяземского

23.07.2019|18:33
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Как и другие пензенцы, жители и гости улицы Вяземского спешили по своим делам и вопрос о ее истории ставил их в тупик.

Улица на границе с Заводским районом названа в честь русского поэта Петра Вяземского. 23 июля 1792 года он появился на свет. Имя известного критика ей присвоили в 50-х годах ХХ века. А первое она получила в 1927 году.

«Эта улица никакого отношения к поэту не имела, она так называлась - Вяземская - по названию железной дороги. Во время строительства рабочим нужно было где-то жить, и строили временные деревянные бараки, со временем образовалась улица. До 1927 года она вообще в состав города не входила, это был пригород», - рассказал историк, автор программы «На берегу Суры» Андрей Вержбовский.

Панельные и кирпичные хрущевки и брежневки, гаражи, образовательные учреждения - вот и все, что расположено на этой недлинной улице.

«Сейчас это типичный спальный район. В отношении транспортной развязки - можно легко сесть на любой общественный транспорт и доехать до центра, не так далеко, но тогда это считалась такая глушь... Есть даже снимки с американского спутника и с самолетов годов войны - это был частный сектор, здесь огороды были, здесь коров пасли», - добавил Андрей Вержбовский.

15 лет живет на улице Вяземского Татьяна Шмелева, но, как и большинство, не знает про поэта.

«Сейчас жизнь такая веселая, не до этого, честно говоря, другие проблемы. Про историю забываешь временами, хотя это очень плохо, конечно», - отметила Татьяна Шмелева.

Исправить ситуацию помог Андрей Вержбовский.

«Петр Вяземский - это был такой поэт в середине XIX века, это золотой век русской литературы. Это близкий друг Пушкина, у него здесь находилось имение в Сердобском уезде, куда он неоднократно приезжал, жил здесь и звал в гости Пушкина», - заключил он.

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Гость|23.07.2019 19:10|

Капитан Очевидность! Давай ещё загни чё-нибудь!

Гость|23.07.2019 19:19|

penzainform.ru писал(a):

«Петр Вяземский - это был такой поэт в середине XIX века, это золотой век русской литературы. Это близкий друг Пушкина, у него здесь находилось имение в Сердобском уезде, куда он неоднократно приезжал, жил здесь и звал в гости Пушкина
У Вяземского была квартира окнами на

Тверской бульвар. Пушкин очень любил ходить к нему в гости. Придет, бывало, и сразу прыг на подоконник, и свесится из окна, и смотрит. Чай ему тоже туда на окно подавали.

Иной раз там и заночует. Ему даже матрац купили специальный, только он его не признавал. «К чему, — говорит, — такие роскоши!» — и спихивает матрац с подоконника. А потом

всю ночь вертится спать не дает.(С))))

Гость|23.07.2019 19:54|

История одна там одни наркоманы и пьянь

Имя: Гость
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