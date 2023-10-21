22 октября мужчинам следует поздравить «вторых мам»

21.10.2023 | 16:03

Сегодня, 22 октября, в четвертое воскресенье месяца, отмечается необычный праздник - Международный день тещи.

Сколько бы анекдотов и частушек ни ходило, как бы ни утверждали иные, что самый счастливый человек на земле - Адам, у которого никогда не было тещи, а дружба с матерью жены - залог семейного благополучия.

Так что сегодня у женатых мужчин есть прекрасный повод, чтобы наладить отношения с родительницей своей второй половинки. А уж если глава семьи у «второй мамы» любимый зять, то сам бог велит пожелать ей здоровья и благополучия.

22 октября во всем мире отмечается День заикающихся людей. Это нарушение речи наблюдается примерно у 1% населения Земли. К сожалению, в обществе, особенно в детских коллективах, еще не всегда относятся с пониманием к заикам, из-за чего они испытывают стресс.

Однако заикание может нести в себе даже некоторый шарм, если посмотреть на него с нетипичной точки зрения. Так и скажите об этом человеку, не оставляющему попыток подчинить своей воле непослушные звуки. Кстати, многим известны людям удалось победить этот дефект речи. Среди них - Уинстнон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, Брюс Уиллис, Жерар Депардье.

22 октября свой профессиональный праздник отмечает финансово-экономическая служба Вооруженных сил Российской Федерации.

В истории 22 октября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1883 году в Нью-Йорке открылся театр «Метрополитен-опера», в 1938-м изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию, а в 1990-м городу Горькому было возвращено историческое название Нижний Новгород.

В этот день родились венгерский композитор Ференц Лист, французские актрисы Сара Бернар и Катрин Денев, русский писатель Иван Бунин, итальянский певец Роберто (Робертино) Лоретти, советский и российский актер Спартак Мишулин, советский поэт Николай Доризо и легендарный футболист Лев Яшин.

В народном календаре сегодня Яков Дровопилец. В старину на крестьянских подворьях начиналась заготовка дров на зиму. Считалось, что к Якову из осеннего полена ушли все соки, поэтому оно будет гореть жарко. В этот день пекли пироги с кашей и угощали ими соседей, чтобы жить сытно, в мире и согласии.

Именинники 22 октября - Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр и Яков.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня могут всплыть забытые проблемы и произойти непредвиденные события.