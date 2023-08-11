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12 августа - Международный день молодежи

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Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. В первый раз его праздновали в 2000 году. Генеральный секретарь ООН обратился к мировому сообществу с призывом признать взаимозависимость поколений и вместе решать проблемы людей разных возрастов.

По подсчетам, в 2020 году на планете жителей в возрасте от 15 до 24 лет было около 1,21 миллиарда. В России День молодежи отмечается 27 июня.

Также сегодня в России еще один праздник - День Военно-воздушных сил. Его чтут и пилоты воздушного флота, и работники авиационной инфраструктуры. Он учрежден в знак признания заслуг специалистов в обеспечении обороны и безопасности.

12 августа 1912 года впервые ввели в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба, и именно эта дата считается днем рождения отечественной военной авиации.

Также сегодня в России празднуется День физкультурника.

12 августа можно смело назвать днем изобретений и открытий. В 1851 году американец Исаак Зингер запатентовал новую конструкцию швейной машины, в 1865-м во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук врача, в 1908-м начались продажи новой модели автомобиля «Форд», а в 1981-м компания IBM представила первый персональный компьютер.

В народном календаре 12 августа - Силуан и Сила. Существовало поверье, что в этот день «обмирают», опившись молоком, ведьмы. «Обмершей» ведьме нужно было прижечь пятки соломой, чтобы вся нечистая сила ушла в землю.

Предки говорили: на Силу и Силуана рожь бывает пьяна - то есть клонится к земле, полная налитого зерна. С этого дня можно было начинать сеять озимую рожь.

12 августа родились мореплаватель и полярный исследователь Витус Беринг, писательница и философ Елена Блаватская, народный артист СССР Александр Столпер.

Именинники сегодня Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не начинать новых дел. Похода в парикмахерскую также лучше отложить.

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