21 июля вспомним, как человек шагнул на поверхность Луны

20.07.2023 | 16:42

21 июля 1969 года командир американского корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны. Оказавшись на спутнике Земли, он произнес знаменитую сегодня фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Спустя 22 часа после прилунения Армстронг вернулся на Землю.

Православная церковь отмечает сегодня День явления иконы Божией Матери в Казани. Как пишет патриарх Гермоген, после пожара в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее образ на пепелище. В указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона. На месте явления построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

В истории 21 июля отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1613-м венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович, в 1774 году Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор, в 1804-м в стране был принят первый цензурный устав, в 1917 году главой российского правительства стал Александр Керенский.

В этот день родились полководец Александр Македонский, американский писатель Эрнест Хемингуэй, советский адмирал флота Владимир Касатонов, народный художник СССР Владимир Серов, заслуженный артист РСФСР Глеб Стриженов, народный артист СССР Петр Щербаков, известный журналист Дмитрий Холодов.

В народном календаре сегодня Прокопий Жнец, которого называли также Жатвенником: с его именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы, устраивали угощения.

Именинники сегодня - Александр, Дмитрий, Николай, Федор.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь называет этот день полным возможностей получить новые знания. Если вы когда-то хотели освоить что-нибудь сложное, сегодня сделать это будет проще.