29 апреля - Международный день танца

28.04.2023 | 14:36

29 апреля отмечается Международный день танца, учрежденный по решению ЮНЕСКО в 1982 году. Датой праздника был выбран день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новера - реформатора хореографического искусства, который считается отцом современного балета.

А еще сегодня отмечается весенний День астрономии. Как правило, он приходится на ближайшую перед первой четвертью Луны субботу в промежутке с середины апреля до середины мая.

Осенний День астрономии устанавливается в пределах с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника по воскресенье, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии.

Кроме того, сегодня Международный день ветеринарного врача.

В историю 29 апреля вошло благодаря нескольким знаменательным событиям. В 1770 году Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии. В 1913 году Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. В 1932-м в СССР были созданы бригады содействия милиции (бригадмил). А в 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон заявил об открытии электрона. Согласно докладу, с которым профессор Кембриджского университета выступил в Лондоне, электрон - элементарная частица, являющаяся наименьшим материальным носителем массы и электрического заряда в природе.

В 1906 году Томпсон стал обладателем Нобелевской премии по физике.

В народном календаре сегодня Арина - Урви Берега. Прозвище связано с тем, что после половодья реки и ручьи входили в русла, оставляя небольшие протоки и бочажки. В этот день начинали высаживать рассаду.

Именинники 29 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей.

29 апреля родились французский математик, физик, астроном Жюль Анри Пуанкаре, американский газетный магнат Вильям Херст, английский автор приключенческих романов Рафаэль Сабатини, американский пианист, аранжировщик, композитор Дюк Эллингтон, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, народная артистка России Лариса Удовиченко, американские актрисы Мишель Пфайффер и Ума Турман.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует смело приступать к намеченным начинаниям, для реализации планов хватит энергии и работоспособности. Сегодня не лучший день для общения, но он подойдет для благотворительности, физических нагрузок, походов в бассейн или спортзал.