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23 апреля - Всемирный день книг и авторского права

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Если в воскресный день, 23 апреля, у вас найдется время, возьмите в руки книгу и попытайтесь «замахнуться на Вильяма нашего Шекспира», желательно на английском языке: а вдруг получится? Или, возможно, стоит обратиться к «Дон Кихоту» Мигеля Сервантеса. Ведь сегодня отмечаются День английского языка, День испанского языка и Всемирный день книг и авторского права.

Всемирный день книг и День английского языка имеют отношение к Шекспиру - в 1616 году великий поэт и драматург, из-под чьего пера вышли «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, принц Датский» и «Король Лир», ушел из жизни.

Кроме того, 23 апреля родились писатели Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс и Мануэль Мехиа Вальехо, а также скончались Мигель де Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега.

В этот день проходят книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений классиков мировой литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия.

23 апреля отмечено в истории рядом знаменательных событий. В 1836 году в этот день Петербурге вышел первый номер журнала «Современник», в 1907-м Джек Лондон отправился в плавание вокруг света, а в 1951-м был учрежден Олимпийский комитет СССР.

В этот день, кроме упомянутых выше писателей, родились известные деятели искусств: итальянская балерина Мария Тальони, композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев и живописец-пейзажист Уильям Тернер.

В народном календаре сегодня Терентий Маревный. Наши предки говорили, что на Терентия дорога рушится, кругом грязь - ни проехать ни пройти. Если в этот день солнце при восходе было в мареве, дымке, ждали урожайного года.

Именины отмечают Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь называет этот день энергетически сильным, когда многое можно успеть.

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Источник — фото pixabay.com
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