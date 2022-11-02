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3 ноября - День японской культуры

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Сегодня, 3 ноября, можно посвятить время рассматриванию картин с изящными японскими гравюрами, послушать музыку Страны Восходящего Солнца, найти в интернете фотографии старинных ваз и полюбоваться ими. Как минимум, можно прочитать роман Бориса Акунина «Алмазная колесница» с историями про гейш, самураев и синоби или книгу Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры». Потому что в Японии в этот празднуется День культуры, а в России интерес к этой стране в последние годы не снижается.

3 ноября родились итальянский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, советский поэт, переводчик и писатель Самуил Маршак, советский поэт Эдуард Багрицкий, народный артист России певец Александр Градский, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.

В истории 3 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1941 году в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор, в 1957-м в СССР запустили космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту, а в 1958-м в Париже открылся комплекс зданий ЮНЕСКО.

3 ноября в народном календаре - Иларионов день. Сегодня отмечают память двух святых тезок: палестинского Илариона Великого (III-IV вв.) и русского Илариона Псковоезерского (XV в.). Считалось, что если на Илариона снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, то в следующем году следует ждать богатого урожая хлеба.

Именины сегодня празднуют Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Ил(л)арион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан и Яков.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что в этот день возможны повышенная тревожность, мрачные мысли, обманы и иллюзии.

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Источник — фото pixabay.com
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