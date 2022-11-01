2 ноября посмотрим балет

01.11.2022 | 15:21

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Он был учрежден в 2013 году в память о двух французских журналистах - Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Выполняя редакционное задание, они освещали ход вооруженного конфликта в Мали. 2 ноября 2013 года боевики похитили и убили журналистов. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей.

В России День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается 15 декабря.

Также 2 ноября в этом году сделали Всемирным днем балета. Фиксированной даты праздника нет. В этот день крупнейшие театры и труппы проводят онлайн-трансляции своих репетиций. Сегодня к акции присоединяются около 50 театров со всего мира. Поклонники балета или просто желающие могут посмотреть, как работают артисты, осознать, что к славе и красоте они пришли путем долгого и тяжелого труда.

2 ноября - День осведомленности о стрессе. Стресс - это реакция человеческого организма на воздействие разных факторов внешней среды (физических, психических, эмоциональных). Различают положительный стресс (воздействуют положительные, яркие эмоциональные факторы) и отрицательный, так называемый дистресс, который ведет к апатии, унынию, истощению сил, депрессии и в итоге подрывает здоровье.

Избежать стресса невозможно, поэтому к нему надо быть готовым и иметь информацию, как лучше справиться.

В истории 2 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1721 году Петр I принял титул Великого императора Всероссийского, а Россия стала империей. В 1894-м вступил на престол последний российский император Николай II. В 1937-м, к 20-летию Октябрьской революции, на кремлевских башнях установили рубиновые звезды.

В 1938 году три первые женщины в СССР были удостоены звания Героя Советского Союза. Это летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, которые совершили беспосадочный перелет на двухмоторном самолете из Москвы на Дальний Восток.

Женщины провели в воздухе больше 26 часов, но потом горючее закончилось, самолет пришлось посадить на болото в тайге. На поиски экипажа были направлены лучшие силы военной авиации, и трех подруг-летчиц нашли живыми.

31 октября 2018 года в Пензе, возле здания ДОСААФ на Коммунистической улице, открыли бюст Валентины Гризодубовой. В городе летчица училась, и он стал вторым в России, где установлен памятник ей.

2 ноября родились царица Египта Клеопатра, французская королева Мария Антуанетта, русский философ, писатель и поэт Даниил Андреев, английский математик и логик Джордж Буль, итальянский режиссер Лукино Висконти, народный артист СССР Михаил Яншин.

В народном календаре сегодня Артемьев день. Отмечается память покровителя военачальников Артемия Антиохийского, которому было принято молиться для избавления от случайной смерти. Считалось, что человеку, рожденному на Артемия, покровительствует мать-волчица. К деревням начинали приближаться волки, их вой в этот день предвещал морозы.

Именины сегодня отмечают Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит: сегодня день стрессов, не исключено перенапряжение на работе. Возможны неожиданные повороты событий, конфликты и чрезвычайные ситуации.