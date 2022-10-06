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7 октября споем под гитару любимые песни

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В первую пятницу октября, а в этом году она пришлась на 7-е число, отмечается Всемирный день улыбки. Он появился в 1999 году, его девиз - «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». Так что есть отличный повод порадовать близких людей.

А еще сегодня хороший день для того, чтобы освоить игру на гитаре. Если же вам знаком этот музыкальный инструмент, устройте небольшой домашний концерт для друзей. Потому что в Аргентине сегодня стартует Международный фестиваль гитары - одно из самых престижных в мире событий подобного рода. Первый фестиваль прошел в 1994 году, и с тех пор более 200 тысяч любителей гитары посетили замечательный праздник.

7 октября отмечается День образования штабных подразделений МВД России. Их сотрудники проводят большую аналитическую работу по данным об уровне преступности и результатах борьбы с ней, разрабатывают стратегические решения и контролируют их реализацию, организуют подготовку и проведение совещаний, отслеживают оперативную обстановку.

В истории 7 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1947 году в день своего 62-летия один из основоположников атомной физики Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду - орден Слона. В 1977-м была принята последняя («брежневская») Конституция СССР, а в 1993-м ликвидировали пост № 1 у мавзолея В. И. Ленина.

7 октября день рождения отмечает Президент Российской Федерации Владимир Путин. В этом году главе государства исполняется 70 лет. Также в этот день родились, помимо Нильса Бора, американская певица и актриса Тони Брэкстон и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В народном календаре 7 октября - Фекла Запрядальница. В этот день женщины садились прясть: это сулило удачу в домашних делах. На Руси верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать, и в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что брак будет долгим и счастливым, а разлучить супругов никому не удастся.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, неплохой день для работы, обучения и деловых контактов. Будьте спокойны и доброжелательны. Могут обозначиться нерешенные проблемы, но не стоит заострять на них внимание и выяснять отношения.

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