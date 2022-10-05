6 октября - Всемирный день охраны мест обитания

05.10.2022 | 14:43

6 октября известно как Всемирный день охраны мест обитания, он отмечается с 1979 года. Бесконтрольное вмешательство людей в законы природы приводит к невосполнимым потерям: исчезают сотни видов животных и растений.

По данным Всемирного союза охраны природы, за последние 500 лет вымерло 844 вида животных. Ни нам, ни нашим потомкам никогда не увидеть стеллерову корову или сумчатого волка. Всемирный день охраны мест обитания еще раз напоминает общественности о губительном воздействии человека на окружающую среду.

6 октября свой праздник отмечают российские страховщики. Эта профессия в современной России востребованна и почетна. Именно страховые агенты знают точно, что береженого и бог бережет, если его жизнь и имущество застрахованы.

История российских страховых агентов ведется с 6 октября 1921 года, когда был образован Госстрах РСФСР. В настоящее время в стране работают около 400 страховых компаний и 60 тысяч страховых агентов.

В истории 6 октября знаменательно тем, что в этот день в 1889 году в Париже открылось кабаре «Мулен Руж», в 1927-м в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» (Jazz Singer Алана Кросланда), а в 1977-м прошли успешные испытания истребителя МиГ-29.

В народном календаре сегодня Ираида Спорная. В этот день наши предки для привлечения удачи в финансовых вопросах клали в сумку или кошель «рябую» монетку, то есть сколотую или неровную копейку или четвертак. Монета должна была обязательно поступить от богатого человека в уплату за труд или торговлю. Считалось, что тогда семейный бюджет ждет пополнение.

6 октября родились путешественник и норвежский писатель Тур Хейердал, советский актер литовского происхождения Юозас Будрайтис, а также советский художник-живописец и график Александр Шилов.

Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр и Раиса.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует настроиться сегодня на позитив, чтобы запланированные на ближайшее время дела удачно завершились. Активность в этот день приветствуется, на работе нелишним будет проявить боевые качества. А вот выяснять отношения не рекомендуется.